Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor beim Bundesligisten Borussia Dortmund . Wie der Klub am Donnerstag offiziell bestätigte, wird der 44-Jährige einen neuen Vertrag bis 2027 erhalten. Wegen des schwierigen bisherigen Saisonverlaufs des BVB galt eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden alten Kontrakts in den vergangenen Wochen nicht als selbstverständlich. Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken hatte auf der Jahreshauptversammlung Ende November noch betont, weiter mit Kehl arbeiten zu wollen. Eine Einigung war im alten Jahr aber nicht mehr zustande gekommen.

„Sebastian und ich kennen und vertrauen uns schon seit vielen Jahren. In den vergangenen Wochen haben wir intensive Gespräche über Inhalte, Strukturen sowie wirtschaftliche Themen geführt und diese nun zu einem positiven Abschluss gebracht“, sagte Ricken nun laut Mitteilung. Kehl habe seine „volle Unterstützung“.

Im Sommer hatte sich für Kehl eine Beförderung zum Sport-Geschäftsführer nicht erfüllt. Den Job hatte überraschend Ricken bekommen. In dieser Saison hatte es zudem Kritik an der Kaderzusammenstellung der Dortmunder gegeben. Als Tabellensechster nach 15 Spielen verlief die bisherige Hinrunde für die Dortmunder alles andere als zufriedenstellend. Am Freitag spielt der BVB zum Bundesliga-Neustart gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen.