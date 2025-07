Der BVB unterliegt Real Madrid nach einer kuriosen Schlussphase – und reist mit 45 Millionen Euro Preisgeld ab. Vollkommen unglücklich sind die Spieler nicht, Trainer Niko Kovac und Pascal Groß haben aber noch ein paar Verbesserungsvorschläge.

Von Javier Cáceres, East Rutherford

Die Kunst des Lebens besteht auch darin, einer in letzter Sekunde erlittenen Enttäuschung eine positive Seite abzugewinnen. Pascal Groß, 34, vom BVB war am Wochenende diesbezüglich ganz vorne mit dabei. Auch er war unter jenen, die sich ein anderes Ende der Partie gegen Real Madrid gewünscht hätten, und die laue Brise, die in East Rutherford herrrschte, hätte ein solches anderes Ende fast noch ins MetLife-Stadion getragen. Genauer: als in den letzten Sekunden der Nachspielzeit eine Flanke in den Strafraum flog, Marcel Sabitzer den Ball aus der Luft pflückte und einen Drehschuss absetzte, der fast noch ein ganzes Spiel auf den Kopf gestellt hätte.