Von Freddie Röckenhaus, London

Marcel Sabitzer schossen auf dem, nach englischer Religion, heiligen Rasen von Wembley die Tränen ins verschwitzte Gesicht. Still, leise und gewaltig, wie Schmerz und Trauer eben sind. Und im Gesicht von Dortmunds Mittelfeldrenner stand alles geschrieben, was man zum kollektiven Gemütszustand des BVB an diesem Londoner Abend wissen musste. Sabitzer spielt erst seit einem Jahr in Schwarzgelb, aber mit Dortmund identifiziert man sich leicht, wenn man ein Kämpferherz hat und ist.