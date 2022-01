Borussia Dortmund

Das Irrlichtern geht weiter

Der BVB wendet beim schmeichelhaften 3:2-Sieg in Hoffenheim den nächsten Rückschlag gerade so ab. Nach dem Pokal-Aus auf St. Pauli kann aktuell keiner so recht den unberechenbaren Fußball erklären - Trainer Rose steht vor vielen Baustellen. Von Freddie Röckenhaus