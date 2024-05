"Wir haben auf die Schnauze bekommen - mit Recht": Dortmunds erstaunlicher Finaleinzug in Paris löst bei den Beteiligten große Emotionen aus - viele Borussen erfahren eine Selbstbestätigung, die sie dringend gebraucht haben.

Von Philipp Selldorf, Paris

Der erste Impuls war ein Statement. Nach Daniele Orsatos Schlusspfiff verloren die Spieler des BV Borussia keine Zeit mit Händeschütteln und gegenseitigem Schulterklopfen, stattdessen rannten sie in Jubelstimmung allesamt herüber in die Ecke, wo 2000 Dortmunder Auswärtsfahrer ihre gelbe Wand im Kleinformat errichtet hatten. Ein Stück Heimat fanden die Spieler dort vor, importiert aus Westfalen in den Pariser Prinzenpark, der ansonsten überall im Blau-Rot-Weiß der Hausherren prächtig leuchtete.