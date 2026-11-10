Natürlich gilt die Religionsfreiheit auch für Fußballspieler in Fußballstadien, niemand kann Nmecha seinen Jubel verbieten. Aber die Kritik daran muss er schon aushalten.

Felix Nmecha legt nach seinen Toren symbolisch eine imaginäre Krone auf den Rasen. Laut eigener Aussage will er damit weder sich selbst noch eine Organisation in den Vordergrund stellen.

Felix Nmecha hält sich für einen liebenden Menschen. Nicht zum ersten Mal hat der deutsche Nationalspieler von Borussia Dortmund auf Kritik an ihm mit einem Verweis auf die Liebe reagiert: „Als Christen ist unsere Botschaft eine Botschaft der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen“, schrieb der 26-Jährige am Montagabend bei Instagram, „unabhängig davon, woher jemand kommt, woran er glaubt oder welche Weltanschauung er vertritt.“ So oder so ähnlich klingt das meistens, wenn sich Nmecha mal wieder verteidigt.