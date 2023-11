BVB nach dem Spitzenspiel:Das Ende des Dortmunder Trugbilds

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Der Katzenjammer ist immer am größten, wenn man es am wenigsten erwartet hat. Null-zu-vier. Das klingt nach Untergang, nach Klatsche, nach Abreibung, oder wie Bayern-Spieler Leon Goretzka es forsch und frisch formulierte: "Wir haben den Gegner platt gemacht." Goretzka kommt aus Bochum, er ist zwanzig Kilometer von der Stätte des neuesten Bayern-Triumphs groß geworden. Im Ruhrpott sagt man halt, was Sache ist.