Er kann's noch: Mats Hummels trifft per Hechtsprung-Kopfball zum 2:1.

Zehn Dortmunder Nationalspieler gehören nicht zum DFB-Kader, drei davon sorgen für die Tore beim 3:1 gegen Frankfurt. Mats Hummels und Emre Can zeigen Verständnis für den Bundestrainer - und wollen nun kämpfen.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Am Mittwoch beginnt der Frühling und Borussia Dortmund ist diesbezüglich kein Fall für meteorologische Sonderermittler. Der Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich einfach nur versprochen und auch sofort korrigiert, als er nach dem 3:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt und der Verteidigung des vierten Tabellenplatzes am Sonntagabend kurz vor der zweiwöchigen Länderspielpause sagte: "Dieser Sieg war wichtig, um auf diesem Platz zu überwintern ... ich meine: zu verweilen, um damit zuversichtlich in die wichtigen nächsten Wochen zu gehen."