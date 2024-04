Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Normalerweise sind die fußballerischen Sympathien von Sven Mislintat einseitig vergeben. Er ist gebürtiger Dortmunder und war elf Jahre Angestellter bei der Borussia. Nur an diesem Wochenende wird es für den langjährigen BVB-Talentspäher schwierig. Denn der VfB Stuttgart kommt am Samstagabend in die Stadt. Und der inzwischen 51-jährige Mislintat, dessen Rückkehr zum BVB wohl nur noch eine Frage der Zeit ist, darf von sich sagen, dass er den Kern der so überraschend auftrumpfenden Schwaben-Truppe als VfB-Sportdirektor selbst zusammengetrommelt hat, ehe er dort im November 2022 gehen musste.