27. April 2019, 18:12 Uhr Stimmen zu BVB vs Schalke Favre: "Eine Schande für den Fußball"

BVB-Trainer Lucien Favre regt sich nach dem 2:4 gegen Schalke über die Handspielregel auf.

Favre sagt bei Sky: "Das ist so lächerlich. Die Leute, die diese Regel erfunden haben, können nicht mehr in den Spiegel sehen."

Lucien Favre: (Trainer BVB): "Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Wir haben sehr gut angefangen. Plötzlich gibt es Elfmeter, das hat uns weh getan. Das ist so lächerlich. Die Leute, die diese Regel erfunden haben, können nicht mehr in den Spiegel sehen. Das ist der größte Skandal in der Fußball-Geschichte für mich. Das ist eine große Schande für den Fußball. Das hat nicht einmal nur mit dem Elfmeter von heute etwas zu tun. Der Titel ist verspielt. Das ist klar für mich."

Sebastian Kehl (Lizenzspielleiter BVB): "Ich muss mich ein bisschen sammeln. Es zu beschreiben, fällt schwer. Ich bin verärgert - ein Stück weit über uns selbst, ein Stück weit über den Schiedsrichter. Es waren knifflige Entscheidungen dabei. Ich hatte das Gefühl, dass man die Schalker auch hätte ein bisschen härter bestrafen können."

Huub Stevens (Trainer Schalke): "Wir sind natürlich glücklich. Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Sie haben die taktischen Maßgaben sehr gut umgesetzt. Dann kommt so ein Ergebnis zustande. Natürlich war es auch etwas glücklich."

zum Handelfmeter: "Ich finde es schade, dass so ein Elfmeter gegeben wurde. So nimmst du die Emotionen heraus. Ich habe auch Lucien gesagt, dass ich das schade finde. Aber wir haben in den letzten Wochen auch den einen oder anderen gegen uns bekommen."

Daniel Caligiuri (Torschütze Schalke): "Es waren zwei ganz klare rote Karten.(...) Es war wie ein Pokalfight. In so einem Derby ist die Tabellensituation egal."