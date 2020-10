Von Oliver Meiler, Rom

Revanche ist in der Regel etwas Lautes, ein Schrei aus den Eingeweiden. Bei Ciro Immobile, 30 Jahre alt, aus Torre Annunziata bei Neapel, geht Revanche auch leise. Und vielleicht ist sie deshalb umso größer, süßer - eine stille Vendetta. Mit fast perfektem Script. Als Lazio Rom am Dienstagabend zur Rückkehr in die Champions League nach 13 Jahren Abwesenheit ausgerechnet Borussia Dortmund 3:1 geschlagen hatte, den Verein seiner dunkleren Erinnerungen, stellte sich Immobile, der Torschütze des ersten und Vorbereiter des dritten Tores, der beste Mann auf dem Platz, vor die Kameras und bewies einmal mehr, dass er immer einige Kontrollklassen über seinen vielen Kritikern sitzt. "Lob nehme ich gerne entgegen, ich kann aber auch mit Kritik leben", sagte er. Eine Revanche? "Einfach ein schöner Abend."

Immobile hat vor fünf Jahren mal eine Saison lang für den BVB gespielt, ziemlich verloren in jeder Hinsicht, und gilt seitdem als eine von Dortmunds missratensten Verpflichtungen aller Zeiten - zumindest wenn man das Dafürhalten der deutschen Boulevardzeitung mit den großen roten Buchstaben als Richtschnur herbeizieht. Und Immobile? Traf in der 6. Minute schon, führte die Hände nicht an die Ohren, legte den Zeigefinger nicht auf den Mund - es gab nur ein entspanntes Lachen mit den etwas gar weiß geratenen, gebleichten Zähnen.

"Als ich nach Dortmund kam, war das kein guter Moment"

"Spielern muss man Zeit lassen. Als ich nach Dortmund kam, war das kein guter Moment, die Mannschaft steckte in einem Generationswechsel, da war es normal, dass es schwierig sein würde. Aber mehr sage ich dazu nicht." Er werde auch in Zukunft Tore erzielen und Chancen vergeben, so sei das nun mal. Immobile, Goldener Schuh des besten Torschützen Europas der letzten Saison, hat nun schon 127 Mal für Lazio getroffen, so oft wie einst Beppe Signori, weniger oft nur als Silvio Piola, die zwei Legenden des Vereins.

"Bella di notte", schreibt La Repubblica über Lazio, "Schönheit der Nacht". Für den Corriere dello Sport war Lazio "spaziale", also irgendwie galaktisch. Und das war so nicht zu erwarten gewesen. Seit Ende des Lockdowns fanden die Römer nie zurück zur Form, die sie vor der Pandemie an die Spitze der Serie A getragen hatte - zeitweise vor Juventus Turin. Man träumte vom Scudetto, dem Meistertitel, so verwegen war das nicht. Dann aber brach man völlig ein, auch die neue Saison begann enttäuschend: vier Punkte nur aus vier Spielen. Am vergangenen Wochenende verlor Lazio in Genua gegen Sampdoria 0:3, und alle waren sich einig, dass die Leistung untergründig war. Simone Inzaghi, als Spieler eine Glorie und als Trainer lange überschwänglich gefeiert, spürte plötzlich den Atem möglicher Nachfolger im Nacken. Ein Mirakel sei nötig, hieß es vor der "schrecklichen Herausforderung" gegen dieses Dortmund der Supertalente, eine sehr, sehr spezielle Konstellation der Sterne.