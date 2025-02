Nach den Aufräumarbeiten in der Chefetage setzt sich Dortmunds Misere auch beim Debüt von Trainer Niko Kovac fort. Das 1:2 gegen Stuttgart erhärtet den Verdacht, dass das Hauptproblem des BVB nicht an der Seitenlinie zu finden ist.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Am vergangenen Donnerstag war Sebastian Kehl von den Medien noch als Sieger gefeiert worden. Borussia Dortmunds Sportdirektor hatte ein als Machtkampf deklariertes Kompetenzgerangel mit dem Technischen Direktor Sven Mislintat dadurch gewonnen, dass sein Vertrag im Januar verlängert, Mislintat hingegen am Donnerstag freigestellt worden war. Es hat aber keine drei Punkte gegeben für diesen Sieg und auch keine drei Punkte am Samstag gegen den VfB Stuttgart.