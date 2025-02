Niko Kovac ist mittlerweile ein klischeebeladener Trainer, doch er ist ein Mensch mit klaren Prinzipien. Genau das könnte dem BVB in der aktuellen Situation helfen.

Marco Reus war stinksauer und verwendete das dafür passende Vokabular. „Das geht mir so auf die Eier“, schimpfte der Angreifer nach einem Spiel in Frankfurt, aus gutem Grund, denn Borussia Dortmund hatte aus einer 2:1-Führung noch ein völlig unnötiges 2:2 fabriziert. Es war aber nicht nur das Ergebnis, das Reus vor den Fernsehkameras erzürnte. Wegen der andauernden Fragen nach dem „Mentalitätsscheiß“ war sein Nervenkostüm zusätzlich angespannt. Mentalität, blaffte Reus, was solle das überhaupt bedeuten? Solche Spielverläufe hätten mit Mentalität „nichts zu tun“, und jetzt sei wirklich „langsam mal gut“ mit diesem Begriff. Das war im September 2019.