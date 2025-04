Borussia Dortmund kann weder in der Champions League noch in der Bundesliga mithalten. Hoffnung machen Gedankenspiele, wonach Mats Hummels das Management unterstützen könnte.

Die Sehnsucht nach einem deutschen Clásico muss groß sein in der Fußballgemeinde. Oder vielleicht auch nur bei den Medien. Oder halt bei denen, die Deutschlands Gipfeltreffen, Bayern gegen Dortmund, am Samstag um 18.30 Uhr in 150 oder 170 Länder live vermarkten wollen.