Von Ulrich Hartmann, Köln

"Ich mag, wenn's schwierig wird", sagt Ian Maatsen, "dann kriege ich eine Gänsehaut." Mit seiner Lust an der Gefahr ist der Fußballer bei Borussia Dortmund ganz gut aufgehoben. Die mitunter launische Mannschaft gerät immer wieder in prekäre Spielsituationen, jetzt hat sie offenbar einen neuen Spezialisten dafür. Vor gerade mal zehn Tagen ist Maatsen vom FC Chelsea ausgeliehen worden, danach hat der 21 Jahre junge Niederländer die ersten beiden Bundesligaspiele direkt in voller Länge mitgemacht: zunächst einen 3:0-Sieg in Darmstadt sowie am Samstag beim 1. FC Köln einen 4:0-Erfolg, zu dem der Linksverteidiger in der 61. Minute mit einem fabelhaften Pass Donyell Malens Treffer zum vorentscheidenden 3:0 vorbereitete.