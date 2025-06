Von Freddie Röckenhaus

Zum aktuellen Durcheinander in den USA, so hoffen sie bei der Fifa, wird die Klub-WM nicht viel beitragen. Und der Aufmerksamkeitsfaktor von Borussia Dortmunds Auftaktspiel dürfte minimal sein, vor allem im Vergleich zu Nationalgarden-Aufmärschen, Waffenparaden, Massendemos und Politikerattentaten, die die Medien beherrschen. Die Show aber muss weitergehen. Und Dortmund ist am Dienstag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit dran, in New Jersey, gegen den FC Fluminense aus Rio de Janeiro.