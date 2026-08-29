Es ist ja nicht so, dass Borussia Dortmund seine Tore jetzt von der KI am Computer schießen ließe. Das haben sie jetzt wirklich nur ein einziges Mal gemacht, weil es vom allerersten Treffer der Bundesliga von Timo Konietzka am 24. August 1963 in Bremen keine bewegten Bilder gibt. Also haben sie das Tor mit Künstlicher Intelligenz am Computer rekonstruiert, ein digitales Schwarz-Weiß-Filmchen daraus gemacht und am Samstag erstmals gezeigt. Anschließend bestritt der BVB live und in Farbe sein erstes Saisonspiel gegen den Hamburger SV – und da waren die Dortmunder Fußballer nun selbst wieder dafür zuständig, Tore zu schießen. KI half da nicht.