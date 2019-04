3. April 2019, 09:17 Uhr DFB-Elf Mario Götze will zurück ins Nationalteam

Der Dortmunder formuliert neue Ziele, Real Madrid plant große Investitionen in sein Stadion. Russell Westbrook schafft in der NBA ein Triple-Double mit mindestens 20 Zählern pro Kategorie.

Meldungen in der Übersicht

BVB, Mario Götze: Offensivspieler Mario Götze hofft weiter auf ein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft. "Das Thema Nationalmannschaft ist noch nicht abgehakt. Mein Ziel ist es, wieder für Deutschland zu spielen. Dafür will ich mich mit guten Leistungen empfehlen", sagte der WM-Held von 2014 im Interview mit der Sport-Bild: "Entscheiden muss der Bundestrainer."

Bundestrainer Joachim Löw hatte Götze trotz einer zuletzt ansteigender Formkurve nicht für die ersten Länderspiele des Jahres gegen Serbien (1:1) und in den Niederlanden (3:2) nominiert. "Ich habe registriert, dass Mario in den letzten Wochen sehr gut gespielt hat", hatte Löw bei der öffentlichen Nominierung lediglich gesagt. Götze, der am 14. November 2017 sein 63. und bislang letztes Länderspiel bestritten hat, will den Bundestrainer weiter mit guten Leistungen davon überzeugen, ihn zurückzuholen. "Wenn er der Meinung ist, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann, werde ich bereit sein", sagte der 26-Jährige: "Für sein Land zu spielen ist für mich immer noch das Größte."

NBA, Westbrook: Russell Westbrook hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA Geschichte geschrieben. Beim 119:103 seiner Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Lakers holte Westbrook 20 Punkte, 20 Rebounds und 21 Assists. Der Spielmacher ist damit nach Legende Wilt Chamberlain erst der zweite Spieler der NBA, dem ein Triple-Double mit mindestens 20 Zählern, 20 Rebounds und 20 Assists gelang.

Nationalspieler Dennis Schröder steuerte 15 Zähler und vier Rebounds bei, für die Lakers erzielte Moritz Wagner in knapp 26 Minuten Einsatzzeit zehn Punkte und acht Rebounds. Oklahoma liegt im Westen mit 45 Siegen und 33 Niederlagen nach wie vor auf dem achten Platz. Somit droht bereits in der ersten Runde das Duell mit Meister Golden State Warriors. Westbrook widmete den Sieg dem kürzlich verstorbenen Rapper Nipsey Hussle. Der wie Westbrook aus Los Angeles stammende Künstler war am Wochenende erschossen worden.

Tennis, Kerber: Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey das Achtelfinale erreicht. Die an Nummer eins gesetzte Kielerin gewann nach einem engen ersten Satz mit 7:6 (7:4), 6:2 gegen die slowakische Qualifikantin Kristina Kucova und trifft nun wie bereits in Miami auf Karolina Muchova (Tschechien). "Ich habe ein schweres Match erwartet, denn ich habe schon oft gegen sie gespielt", sagte Kerber, die in Monterrey bereits zweimal das Finale erreicht hat. "Ich habe versucht, ein gutes Spiel zu machen, aggressiv aufzutreten", so die 31-Jährige. Auf ihre kommende Gegnerin ist Kerber gut eingestellt: "Wir haben erst vor knapp zwei Wochen gegeneinander gespielt. Wir wissen, was wir voneinander erwarten können."

Real Madrid: Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat am Dienstag offiziell den Startschuss für den Umbau des Estadio Santiago Bernabeu gegeben. Präsident Florentino Perez gab Einblicke in die Details zur Renovierung der Spielstätte, die im Jahr 1947 eröffnet und seither mehrfach aufgehübscht worden war. Demnach soll der Umbau im Mai nach Saisonende der spanischen Liga beginnen und rund vier Jahre dauern. Die Kosten liegen Medienberichten zufolge bei über 500 Millionen Euro. "Es wird das beste Stadion der Welt sein", sagte Perez. An der Kapazität von knapp über 80.000 Plätzen soll sich wenig ändern, stattdessen geht es dem Klub darum, das Bernabeu auf den modernsten Stand zu bringen. Dazu gehören eine komplett neue Fassade, ein verschließbares Dach und ein völlig neu gestalteter Vorplatz des Stadions. Das gesamte Gelände umfasst eine Fläche von 66.000 Quadratmeter. Im Inneren des Stadions soll eine 360-Grad-Videowand installiert werden.