Dank des späten Siegtreffers von Erling Haaland hat Borussia Dortmund einen weiteren Rückschlag in der Fußball-Bundesliga verhindert. Der BVB setzte sich am Freitagabend mit einem hart erkämpften 3:2 (0:0)-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch und kletterte zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze. Haaland (90.+1 Minute) sorgte in der Nachspielzeit für den zweiten Dortmunder Saisonsieg, zuvor trafen die beiden 18-jährigen Giovanni Reyna (48.) und Jude Bellingham (69.) bei den Westfalen. Christoph Baumgartner (61.) und Munas Dabbur (90.) glichen jeweils für Hoffenheim aus. Dennoch betrieb Dortmund nur bedingt Wiedergutmachung für die 1:2-Niederlage eine Woche zuvor beim SC Freiburg.

Beide Teams begannen wild, fast ging die TSG in Führung. Sebastian Rudy kam im Strafraum viel zu leicht zur Flanke auf Andrej Kramaric (3.), dessen Kopfball ans Aluminium klatschte. Im direkten Gegenzug endete ein BVB-Konter über Erling Haaland und Reyna (4.) in den Armen von Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann. Danach brachte der BVB, der ohne Mats Hummels (Probleme mit der Patellasehne) antrat, etwas mehr Ruhe ins Spiel.

Das Team von Tainer Marco Rose beschäftigte die TSG zusehends, zeigte spielerisch eine klare Steigerung zum Freiburg-Spiel. Doch die Gäste, für die Neu-Nationalspieler David Raum auf der linken Abwehrseite startete, verteidigten die Vorstöße gut weg. Lange reichte es wegen des Dortmunder Drucks aber nicht für Entlastungsangriffe - bis Baumgartner (39.) völlig frei BVB-Torwart Gregor Kobel prüfte. Nur eine Minute später scheiterte Dortmunds Donyell Malen aus spitzem Winkel an Baumann. Obwohl die Hoffenheimer nach der Halbzeit wieder temporeich aus der Kabine kamen, kam Dortmund schnell zum Erfolg. Eine starke Kombination über Marco Reus und Bellingham fand Reyna, der aus 16 Metern ins Tor traf. Hoffenheim beeindruckte dies jedoch kaum. Nach einem Ballverlust des BVB im Mittelfeld schaltete die TSG schnell um und Kramaric (59.) rannte alleine auf Kobel zu, der in höchster Not rettete. Minuten danach machte es Baumgartner, den Dennis Geiger mit einem perfekten Pass bediente, aus spitzem Winkel selbst und ließ Kobel keine Chance. Das 1:1 hielt aber nur acht Minuten.