Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Nach gut dreißig Minuten schnappten manche Anhänger von Borussia Dortmund noch im Überschwang nach Luft. Spielstand: 4:0! Gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach! Ein Spiel auf ein Tor! Und aus den Tiefen des BVB-Archivs kramte so mancher geschichtsbewusste Dortmunder gedanklich die größte aller offenen Rechnung in der Vereinshistorie hervor: die 0:12-Niederlage gegen die Niederrheiner, am letzten Spieltag 1978. War jetzt, 45 Jahre später, endlich eine Revanche in Sichtweite?

Aber die Dortmunder stellten das Toreschießen ein, und am Ende blieb Dortmund nur die blanke Pflichterfüllung im Meisterschaftskampf: ein 5:2-Sieg für drei weitere Punkte.

1978 wurde nach dem Spiel Dortmunds damaliger Trainer Otto Rehhagel entlassen - und Torwart Peter Endrulat wurde zur befreundeten Tennis Borussia nach Berlin strafversetzt. Ein gewisser Jupp Heynckes hatte fünfmal getroffen, aber auch das reichte im Fernduell um die Meisterschaft nicht mehr, weil der 1. FC Köln zeitgleich beim FC St. Pauli in Hamburg 5:0 gewann und das bessere Torverhältnis deshalb knapp hielt. Soweit die Bilanz von damals. Im Meisterduell 2023 bleibt der BVB einen Punkt hinter den Bayern.

Gegen die Gladbacher demonstrierte Dortmund erneut, dass die Mannschaft im Saisonfinale wild entschlossen bleibt, alles zu gewinnen - und auf einen Ausrutscher des Tabellenführers FC Bayern zu warten. Vielleicht am nächsten Spieltag, wenn die Münchner gegen RB Leipzig spielen müssen. Mit dem 5:2 konnte Dortmund das 6:0 der Bayern am Nachmittag gegen Schalke nicht ganz kontern - aber im Torverhältnis sind die Münchner ohnehin längst enteilt.

Sebastien Haller, der die Zeit in der Hinrunde mit Chemotherapien und Krebs-OPs verbringen musste, und der sich in den vergangenen Wochen mühsam herangearbeitet hat, gelangen in der furiosen ersten Halbzeit zum ersten Mal zwei Treffer für Dortmund in einem Spiel. Um Zielspieler Haller herum wirbelte der Rest des Dortmunder Angriffs-Quintetts. Vor allem Donyell Malen sprühte erneut vor guter Laune und wuchtigen Antritten, und verwandelte per Kopfball einen Ball zum 1:0, als Gladbach einen Schuss von Haller nur noch abfälschen konnte. Für Malen war es das achte Tor im achten Spiel, er legte Haller außerdem einen Treffer auf. Derzeit ist der Niederländer der gefährlichste Scorer der Liga. Jude Bellingham traf per Strafstoß, Julian Brandt und Karim Adeyemi gingen zwar leer aus, trugen aber mit ihren Läufen und Dribblings zur Gladbacher Überforderung bei.

Jonas Hofmann, Gladbachs Nationalspieler mit Dortmund-Vergangenheit, konnte sich nach dem Spiel noch immer nicht erklären, was in jenen dreißig ersten Spielminuten schiefgegangen war: "Wir haben uns in der ersten halben Stunde regelrecht abschlachten lassen. Immerhin haben wir es dann in der zweiten Halbzeit hingekriegt, uns anders zu präsentieren."

Für Dortmund geht's zum FC Augsburg - ein Gegner, der dem BVB zuletzt nicht lag

Dortmunds Spieler hatten, wie Trainer Edin Terzic nach dem Spiel berichtete, schon in der ersten Halbzeit manche Schwächen gezeigt. "Wir wollen uns ja immer verbessern", meinte Terzic. Trotz des Spielstands von 4:0. Während Gladbachs Trainer Daniel Farke seine verwirrt wirkende Mannschaft mit einigen Umstellungen stabilisierte, wechselte sein Dortmunder Kollege ab der 60. Minute mehrfach, offenbar um Kräfte zu sparen. Denn Dortmund hatte längst umgeschaltet auf das kommende Spiel beim FC Augsburg, der dem BVB in den vergangenen Jahren nicht mehr gut zu liegen schien.

Besonders machte sich bemerkbar, dass Terzic Mats Hummels vom Platz holte, und deshalb Dortmunds seit Wochen souveränen Sechser Emre Can in die Viererkette zurück ziehen musste. Einen für Gladbach schmeichelhaften Strafstoß, verursacht von Gio Reyna, verwandelte der gefoulte Ramy Bensebaini, dann traf Lars Stindl zum zwischenzeitlichen 4:2. Kurz sah es so aus, als würden die Dortmunder noch ernsthaft wackeln. Doch Reyna wetzte den verschuldeten Strafstoß durch seinen Abstauber zum 5:2 aus. Der BVB feierte den elften Heimsieg in Serie.

Nach dem Spiel wollte sich der zweimalige Torschütze Haller allerdings nicht zu einer Prognose verlocken lassen, ob er in zwei Wochen die Meisterschale hochstemmen würde. Das fasste möglicherweise die Stimmung im BVB-Camp zusammen. Wenn man jedes Mal siegen muss, und am Ende keinen Fortschritt sieht, ist das kein Stimmungsaufheller. Der Rückstand von nur einem Punkt auf den Dauermeister Bayern ist aus eigener Kraft nun mal nicht aufzuholen.

Bleibt nur der Trost, dass es am Ende der Saison kein Wettschießen wie 1978 geben wird.