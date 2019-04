22. April 2019, 14:55 Uhr BVB in der Bundesliga "Darüber müssen wir reden, das geht gar nicht"

Borussia Dortmund erlebt erstmals überhaupt ein Tor von Mario Götze, zu dem Marco Reus die Vorarbeit leistet.

Für diese Ko-Prouktion brauchten die beiden Offensivspieler eine Menge Partien.

Gegen Freiburg gelingt auch dank der beiden ein deutlicher Sieg.

Von Christoph Ruf, Freiburg

Der Mann des Tages hatte noch einen Scherz auf den Lippen, als er sich zum Mannschaftsbus aufmachte. "Wir vertrauen unserem Busfahrer", sagte Marco Reus, der beim 4:0-Sieg in Freiburg ein Tor erzielt und eines vorbereitet hatte und insgesamt für die wackere Freiburger Defensive kaum zu kontrollieren war. Dass besagter Mannschaftsbus am Vortag beim Einparken im "Bächle", dem kanalisierten Rinnsal in der Freiburger Innenstadt, festgefahren worden war, hatte zuvor außer Reus auch zahlreiche SC-Fans amüsiert, die den Spielern zusammen mit Dortmunder Anhängern nicht ganz unironisch eine "gute Fahrt" hinterherriefen.

An der österlichen Harmonie zwischen beiden Fanlagern hatte zuvor auch das klare Ergebnis nichts ändern können. Freiburg ist angesichts von elf Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang und den darbenden VfB Stuttgart der Klassenerhalt bei noch vier ausstehenden Spielen so gut wie sicher. Und das trotz eines Negativlaufs von zuletzt 1:11 Toren bei drei Niederlagen.

Dortmund hat derweil mit dem Pflichtsieg seine Chancen im Kampf um die Meisterschaft nach den Treffern von Jadon Sancho (12.), Reus (54.), Mario Götze (79.) und einem von Paco Alcacar verwandelten Handelfmeter (87.) gewahrt. Schön herausgespielt waren außer dem Elfer alle drei Treffer, gesonderten Gesprächsstoff bot dabei allerdings vor allem der dritte, der eine perfekte Co-Produktion der beiden besten Dortmunder war. Epochal war er sowieso, schließlich war es der erste, bei dem Götze ein Tor erzielte, das Reus vorbereitet hat.

87 gemeinsame Spiele

Nahezu unfassbar, angesichts der Statistik, die besagt, dass die beiden am Samstag zum 87. Mal zusammen gespielt haben, 72 Mal im Dortmunder Trikot und 15 Mal in dem der Nationalmannschaft. "Darüber müssen wir reden, das geht gar nicht", schmunzelte der prominente Vorlagen-Geber Götze, als er in Freiburg darauf angesprochen wurde. Derweil gab sich dessen Kollege Reus unschuldig: "Mario und ich haben auch schon darüber gesprochen und konnten es gar nicht glauben, weil wir bisher noch gar nicht darüber nachgedacht haben."

Das teaminterne Schweigegelübde gilt angeblich auch fürs Titelrennen. Spieler und BVB-Offizielle taten nach der Partie jedenfalls so, als interessiere sie derzeit nichts weniger als der Kampf um die Meisterschaft. "Wir tun gut daran, bis zum Ende der Saison Gas zu geben. Alles andere können wir eh nicht beeinflussen", sagte Götze. Und Trainer Favre wies darauf hin, dass man bald - oho - gegen Schalke spiele und zudem mit der Analyse des Sieges in Freiburg genug zu tun habe. Beides, so Favre: "Arbeit, Arbeit, Arbeit". Zudem man längst nicht so souverän aufgetreten sei wie das Ergebnis vermuten lasse und auch beim vorherigen 2:1-Sieg in Mainz mehr Probleme gehabt habe als ihm lieb gewesen sei.