Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Mit Toren ihrer Mannschaft waren die Anhänger von Borussia Dortmund schließlich zu befrieden. Das 2:0 des BVB gegen Eintracht Frankfurt, nach zwei Treffern durch den jungen Engländer Jamie Gittens, war für Dortmunds neuen Trainer Nuri Sahin ein ordentlicher, wenn auch nicht berauschender Auftakt. Und für Dortmunds Management unter Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war es auch eine Art Entwarnung. Die Akquise des umstrittenen neuen BVB-„Champions Partners“, des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall, war vor dem Spiel und in der Halbzeitpause von vielen organisierten Fans heftig kritisiert worden. Aber wie es in Dortmund, genau wie in anderen Fußballstadien, so ist: Wer gewinnt, hat Recht.