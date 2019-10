Bundesliga: Borussia Dortmund verzichtet im Topspiel gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) auf Jadon Sancho. Das berichten das Fachmagazin Kicker und das Nachrichtenportal t-online.de übereinstimmend. Sancho soll in der vergangenen Woche von der Länderspielreise mit der englischen Nationalmannschaft zu spät nach Dortmund zurückgekehrt sein. Laut t-online.de wurde er auch mit einer Geldstrafe in unbekannter Höhe belegt.

Von Borussia Dortmund gab es wenige Stunden vor dem Anpiff am Samstagabend (18.30 Uhr) auf dpa-Anfrage keinen Kommentar zu dem Vorgang. Sancho gehört seit seinem Wechsel 2017 zu den besten Spielern des BVB. Der Flügelstürmer fällt aber nicht zum ersten Mal durch Undiszipliniertheiten auf. In der Saison 2017/2018 wurde er vom damaligen BVB-Trainer Peter Stöger vorübergehend in die U 23 versetzt, weil er mehrfach zu spät zum Training erschienen war. Am Donnerstag hatte Favre noch die sportlichen Qualitäten Sanchos hervorgehoben. "Er ist ein super Spieler, er muss aber noch lernen und Spaß haben. Er hat enormes Potenzial", sagte der 61-Jährige.

Rugby, WM: Der frühere Weltmeister England hat nach zwölf Jahren wieder das Halbfinale der Rugby-WM erreicht. Der Titelträger von 2003 ließ im ersten Viertelfinale im japanischen Oita dem zweimaligen Champion Australien keine Chance und gewann überraschend klar 40:16 (17:9). In der Vorschlussrunde am kommenden Wochenende in Yokohama trifft England auf Titelverteidiger Neuseeland oder Irland. Die beiden Schwergewichte treffen noch am Samstag (12.15 Uhr MESZ) aufeinander.

Nach einem frühen Straftritt für Australien gelangen den Engländern in der ersten Halbzeit zwei Versuche zur komfortablen Führung. Im zweiten Abschnitt gelang den Wallabies mit ihrem ersten Versuch ein Blitzstart, die Briten konterten jedoch umgehend. Ein weiterer Straftritt für die Engländer sorgte für die Vorentscheidung, danach wurde es deutlich. Am Sonntag werden die beiden weiteren Viertelfinals ausgespielt. Mitfavorit Wales bekommt es dabei mit Frankreich (9.15 Uhr MESZ) zu tun, Gastgeber Japan trifft auf den zweimaligen Weltmeister Südafrika (12.15 Uhr MESZ).