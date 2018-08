22. August 2018, 11:40 Uhr BVB Favre: "Lassen Sie uns bitte Zeit!"

Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre starten am Sonntag gegen RB Leipzig in die Saison.

Der neue Trainer will mit Dortmund Großes erreichen, bittet die Fans aber um Geduld. Uefa-Präsident Ceferin ist für seine zweite Amtszeit nominiert worden.

Sportmeldungen im Überblick

Fußball, Borussia Dortmund: Trainer Lucien Favre vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist von der Qualität seiner neuen Mannschaft überzeugt, appelliert allerdings, ihm die nötige Zeit zu geben. "Natürlich ist es unser Ziel, eine Mannschaft aufzubauen, die langfristig Titel holen kann - das kann ich klar sagen. Aber manchmal dauert das zwei, drei Jahre", sagte der Schweizer Fußballlehrer der Sport Bild. Deshalb glaubt er nicht, dass in dieser Saison ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Abonnementmeister Bayern München schon möglich ist. "Ich weiß, wie groß die Hoffnungen hier sind. Im Urlaub habe ich viele Fans getroffen, und sie alle haben mir gesagt: Jetzt jagt der BVB wieder Bayern, jetzt wird es wieder spannend", so Favre. Doch: "So schnell geht das nicht. Lassen Sie uns bitte Zeit! Der BVB hat einen Neustart ausgerufen."

Der Eidgenosse stellt indes klare Forderungen an die BVB-Profis, die am Montag erst durch einen Last-Minute-Treffer von Kapitän Marco Reus zum 2:1 nach Verlängerung im DFB-Pokal beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth kamen. "Wenn ein Spieler nur 90 Prozent gibt, ist das nicht zu akzeptieren - auch für mich als Trainer nicht. Du kannst Fehler machen, aber du musst den Spirit vorleben, den du dir selbst wünschst", betonte Favre. Dabei spielen auch die Anhänger eine große Rolle: "Die Fans tolerieren es nicht, wenn ein Spieler nachlässt und nicht seinen Job macht. Die Zuschauer sind nicht dumm, sie spüren das ganz genau."

Fußball, Uefa: Der amtierende Präsident der Uefa, Aleksander Ceferin, ist von mehreren europäischen Verbänden zur Wiederwahl an der Spitze der Europäischen Fußball-Union nominiert worden. Das teilte sein slowenischer Heimatverband NZS am Dienstag mit. Ceferin war im September 2016 dem Franzosen Michel Platini nachgefolgt, der von der FIFA-Ethikkommission gesperrt wurde. Ceferin (50) wurde in einem "offiziellen Antrag" die Unterstützung von den Verbänden aus Slowenien, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, den Färöern und Irland zugesichert. Die Wahl findet am 7. Februar 2019 in Rom statt, Nominierungsschluss ist am 7. November. Die Kandidaten benötigen die Unterstützung von mindestens drei Mitgliedsverbänden.

Fußball, Borussia Dortmund: Trainer-Ikone Ottmar Hitzfeld befürchtet bei seinem Ex-Verein Borussia Dortmund ein Kompetenzgerangel. "Ich bin der Meinung, dass nicht zu viele Leute mitreden sollten. Zu viele Meinungen sind nicht hilfreich", sagte der 69-Jährige dem Portal Sportbuzzer. Die Dortmunder hatten zusätzlich zum neuen Trainer Lucien Favre den früheren BVB-Kapitän Sebastian Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung und Matthias Sammer, Meistertrainer von 2002, als Berater verpflichtet. Ohnehin hatte der BVB mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc zwei gestandene Fachleute in der Verantwortung. "Sebastian Kehl wird sicher nah bei der Mannschaft sein, Michael Zorc aber der wichtigste Ansprechpartner für Favre bleiben", sagte Hitzfeld.

Die Rolle von Sammer könne er jedoch "nicht einschätzen".Für Hitzfeld, der Dortmund von 1991 bis 1997 zu zwei Meistertiteln und und einem Champions-League-Sieg geführt hatte, bedarf Sammers Position weiterer Klärung. "Matthias ist ein absoluter Experte, aber wen oder was er genau beraten soll, ist mir nicht so richtig klar. Am Ende müssen ohnehin die Leute vor Ort den Kopf hinhalten", sagte Hitzfeld.

Tennis, New Haven: Die deutsche Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in New Haven das Viertelfinale erreicht. Die 29-Jährige gewann am Dienstag (Ortszeit) ihre Achtelfinal-Partie gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine mit 6:4, 3:6, 6:4. Die Weltranglisten-Neunte machte den Erfolg gegen die Nummer 104 im Ranking nach 2:22 Stunden perfekt. Im Viertelfinale des mit 800 000 Dollar dotierten Turniers, das als Generalprobe für die am Montag beginnenden US Open dient, trifft Görges entweder auf die Russin Jekaterina Makarowa oder die Slowakin Magdalena Rybarikova.