Fans von Borussia Dortmund haben beim Champions-League-Finale am Samstagabend mit Transparenten gegen den umstrittenen Deal ihres Clubs mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall protestiert. „Rheinmetall: Mit dem Fußball zum Saubermann-Image?“, stand auf einem Banner vor der Partie gegen Real Madrid. „Protecting BVB from Sportswashing is our mission“, also „Den BVB vor Sportswashing zu beschützen ist unsere Mission“ auf einem zweiten Banner.