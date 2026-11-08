Das Modewort der Stunde durfte nicht fehlen. Borussia Dortmund hatte den spielerisch starken Aufsteiger SV Elversberg mit 2:1 zwar niedergerungen – aber debattiert wurde nachher weniger über die beiden feinen Distanzschüsse von Nationalspieler Felix Nmecha, der den BVB-Sieg mit seinen zwei Toren gesichert hatte, sondern über das „Trefferbild“. Bei einem unglücklichen, aber zugleich brutalen Foul von Daniel Svensson gegen Elversbergs Kapitän Lukas Pinckert hatte Schiedsrichter Harm Osmers im Spiel nicht einmal eine gelbe Karte gezeigt.

Nach dem Spiel und nach Ansicht der Fernsehbilder und des „Trefferbilds“ gestand Osmers einen Fehler ein: „Natürlich ist das mindestens Gelb. Die Szene ist hart an der Grenze, man kann auch über Rot diskutieren.“ Auch Dortmunds Trainer Niko Kovac brauchte die Fernsehbilder des Foulspiels in der 30. Minute, um zu der Ansicht zu gelangen: „Daniel macht so etwas nicht absichtlich. Aber wir haben da Glück gehabt. Es hätte auch anders ausfallen können.“

Wohl nur, weil auch der Videoassistent Schiedsrichter Osmers keinen Wink gab, dass es sich um eine Fehlentscheidung handeln dürfte. Trefferbilder können offenbar trügerisch sein, auch wenn der Begriff schwer kriminalistisch klingt. Dortmund musste jedenfalls keinen Platzverweis hinnehmen. Pinckert dagegen musste wenige Minuten später ausgewechselt werden, weil das heftigst lädierte Sprunggelenk sein Weiterspielen unmöglich machte. Svensson hatte ihn mit ziemlich voller Wucht aufs Fußgelenk des Standbeins getreten. „Wir haben nicht nur das Spiel verloren“, klagte Elversbergs Trainer Vincent Wagner nachher, „sondern vielleicht auch unseren Kapitän.“

BVB-Sportdirektor Ole Book schwärmt über Nmecha: „Er gehört zu den besten Mittelfeldspielern der Welt.“

Pinckert ist der erfahrenste Abwehrspieler der Saarländer. Über die Schwere seiner Verletzung am Knöchel gab es zunächst keine weitere Nachricht. Mann des Tages war allerdings weder Svensson noch Osmers, sondern Doppeltorschütze Nmecha. Dem gelangen zwei präzise Schüsse aus 16 und 18 Metern, in der 55. und 71. Minute, bei denen er verdeckt und unhaltbar Torhüter Nicolas Kristof keine Chance ließ. Nmecha hat bisher vier Saisontore erzielt, kurioserweise die anderen beiden gegen den zweiten Aufsteiger SC Paderborn. „Ich hab’ die beide schon gut getroffen“, ließ Nmecha nachher grinsend wissen.

BVB-Sportdirektor Ole Book wollte es etwas wuchtiger ausdrücken: „Er gehört zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Erst recht, wenn er dann noch so einen Abschluss auspackt.“ Allerdings muss Nmecha sich für sein bisweilen sorgloses Defensivverhalten und skurrile Abspielfehler auch immer wieder Kritik seines Trainers anhören. Book, bis April in Diensten der Gäste, hatte die Elversberger Mannschaft praktisch komplett zusammengestellt und auch Aufstiegstrainer Wagner verpflichtet. Den über gute Strecken des Spiels etwas müde wirkenden Dortmundern begegnete Books ehemalige Truppe über 90 Minuten auf Augenhöhe. Das konnten auch die 8000 Anhänger der Saarländer im Stadion verblüfft beobachten. Für eine Gemeinde mit nur 13 000 gemeldeten Einwohnern kein schlechter Wert.

Doppeltorschütze gegen Elversberg: Felix Nmecha (r.) lässt sich für seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 feiern. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

In den letzten 15 bis 20 Minuten schnürten die Elversberger mit ihrer überraschenden, oft eleganten Offensivstärke die Borussen beinahe in der eigenen Abwehr ein, und Elversbergs Nordost-Ecke im Stadion machte sich lautstark bemerkbar. Mehr als der ebenfalls lehrbuchhafte Seitfallstoß von Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu zum 1:2-Anschluss sprang allerdings nicht mehr heraus. Elversbergs betont offensive, spielfreudige Anlage, die auch bei gegnerischem Ballbesitz eher die Räume zustellt, als ständig in ermüdende Zweikämpfe zu gehen, offenbarte mehr denn je, wie sehr sich Dortmunds Spielweise unter Niko Kovac davon stilistisch unterscheidet. Über gute Strecken konnte man meinen, dass Elversberg der auftrumpfende Favorit ist. „Wir hatten schon in den letzten Wochen ein heftiges Programm“, entschuldigte sich Book beinahe für die, verglichen mit Elversberg, spielerische Mattheit.

Kovac ließ zwar, ähnlich wie beim 2:2 im Gipfeltreffen mit dem FC Bayern, eine für ihn ungewohnte Viererkette auflaufen – aber zu mehr spielerischer Präsenz im personell dadurch aufgestockten Mittelfeld führte das nicht. Außer in jenen entscheidenden Momenten, die Nmecha zu seinen beiden Toren nutzte. Elversbergs Wagner identifizierte da auch den Unterschied: „Uns ist es vier-, fünfmal nicht gelungen, diese freien Räume zu verhindern, aus denen Abschlüsse dann möglich sind. Wir waren nicht schlecht, aber in diesem Punkt verbessern wir uns noch.“

Insgesamt stellte sich nach dem Elversberger Auftritt allerdings die Dortmunder Dauerfrage: Müsste es nicht zumindest gegen Aufsteiger wie Elversberg möglich sein, Spiele auch ohne letzten Kraftaufwand zu gewinnen? Oder wie es Elversbergs Kristof nachher aufschlussreich formulierte: „Die Dortmunder sind auf jeder Position individuell stärker besetzt als wir.“ Der physische Aufwand, den der BVB für seinen Ergebnisfußball betreibt, lässt sich auch durch eine gezielte Belastungssteuerung, also häufige Rotation, offenbar nur bedingt kompensieren. Der ohnehin bisher verletzungsanfällige Carney Chukwuemeka musste gegen Ende der ersten Halbzeit mit einem erneuten Muskelfaserriss vom Feld gehen. Immerhin kann der Engländer mit österreichischem Pass in der Länderspielpause verschnaufen. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen.