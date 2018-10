26. Oktober 2018, 08:22 Uhr BVB Dortmunds heimlicher Neuanfang

Die Borussia aus Dortmund wagte eine Radikalerneuerung, die auf diesem Niveau selten ist - und wird dafür belohnt. Selbst Mario Götze kommt wieder ins Laufen.

Kommentar von Martin Schneider

Die Frage, die bei Borussia Dortmund gerade im Raum steht wie ein schwarzgelber Elefant, ist ja: Kann man dem Lauf diesmal trauen? Unter normalen Umständen würde ja nichts gegen eine handfeste Euphorie sprechen. Vier Tore gegen die Stahlbeton-Defensive von Atlético Madrid (mit so vielen Toren Unterschied hatte Atlético unter Trainer Diego Simeone noch nie verloren, obwohl der Klub jede Saison ein paar Mal gegen Real Madrid und den FC Barcelona spielt), kein Gegentor in der Champions League, Tabellenführer in der Bundesliga, einschlagende Transfers - und Mario Götze spielt auch wieder.

Der Punkt ist: Das dachte man vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal.

Damals hieß der Trainer Peter Bosz, und der BVB besiegte unter anderem Borussia Mönchengladbach 6:1. Der Unterschied liegt wie so oft im Detail. In der vergangenen Saison erkannte man spätestens am siebten Spieltag gegen Augsburg (der Kicker schrieb von einem "Zittersieg"), dass das Fundament, auf dem diese Bosz-Siege gebaut waren, wacklig war. Und in der Champions League zeigten Tottenham und Real Madrid, wo die Grenzen lagen.

Das Fundament des Teams wurde komplett ausgetauscht

Auch diesmal könnte man argumentieren: Wenn einer der beiden Pfostenschüsse von Atlético reingeht, endet das Spiel wohl unentschieden. Doch selbst dann wäre die Leistung des BVB die beste der vergangenen Monate gewesen. Auch weil ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit Dortmund das Fundament des Teams komplett ausgetauscht hat.

In der Abwehr spielen nun meist Achraf Hakimi, Dan-Axel Zagadou, Abdou Diallo und Manuel Akanji. Im Mittelfeld haben die wuchtigen Axel Witsel und Thomas Delaney das Kommando. Vorne sprinten Jadon Sancho, Jacob Bruun Larsen oder Stürmer Paco Alcácer, bei dem sich ja täglich ändert, ob er alle zwölf oder nur alle 16 Minuten ein Tor schießt.

Einige dieser Spieler waren zwar schon in der vergangenen Saison da - aber nun sind sie hauptverantwortlich für den Aufschwung. Unter Bosz und dann Peter Stöger spielten auf diesen Positionen noch Marcel Schmelzer, Sokratis, Ömer Toprak, Jeremy Toljan, Gonzalo Castro, Shinji Kagawa, Julian Weigl oder auch Nuri Sahin. Ach, und einen neuen Trainer (Lucien Favre), einen neuen Leiter Lizenzspieler-Abteilung (Sebastian Kehl) und einen neuen Matthias Sammer (Matthias Sammer) hat der BVB auch.

Eigentlich ist das nicht weniger als eine Radikal-Erneuerung, die bei Mannschaften auf diesem Niveau sehr selten und übrigens auch nicht ohne Risiko ist. 28 Millionen Euro für einen Spieler von Mainz 05 (Diallo) oder 20 Millionen Euro für einen Spieler aus China (Witsel) würden einem Klub im Misserfolg natürlich als Naivität um die Ohren fliegen. Aber wenn beim BVB etwas konstant funktioniert, dann die Augen der Scouts.