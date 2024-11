Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Das Gedächtnis von Hans-Joachim Watzke, davon darf man wohl ausgehen, dürfte ihm schwer zu schaffen machen. Tore und Spielszenen, vergebene Hundertprozentige, Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, und ja, auch die Triumphe: Watzke kann Momente auch nach Jahren noch nacherzählen. Als seien sie auf einem Chip mit Höhe- und Tiefpunkten im Hirn eingebrannt. Ist unterhaltsam für den Zuhörer, klar, ist so beeindruckend wie mancher Akrobat der mathematischen Zahl Pi, der ein paar hundert Stellen hinter dem Komma herunterrasseln kann. Aber wie schrecklich auch, denkt man im Gespräch mit ihm: sich an so viel Fußball-Datenmüll so gut zu erinnern.