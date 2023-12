Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Als Hans-Joachim Watzke am Dienstagabend bereits vor Spielende von seinem Platz auf der Ehrentribüne im Signal-Iduna-Park aufstand und verschwand, kam die Interpretationsmaschine in Gang. Doch Borussia Dortmunds Geschäftsführer war nicht auf dem Weg in die Kabine, um Dampf abzulassen. Von der unterirdischen Spielweise seiner Mannschaft, die gerade noch ausreichend war für ein 1:1 gegen den limitierten Abstiegskandidaten Mainz 05, hatte Watzke genug gesehen. Auch am Mittwoch blieb Dortmunds Klubboss zunächst auf Tauchstation. Anfragen wurden abgewimmelt.