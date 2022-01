Von Frank Hellmann, Frankfurt

Mitgereiste Anhänger gab es keine, bei denen sich die Profis von Borussia Dortmund hätten bedanken können. Dennoch zog es hinterher so schnell keinen Fußballer des Tabellenzweiten in die Katakomben der Frankfurter Arena. In einem spektakulären Bundesligaspiel drehten die Westfalen ein 0:2 noch in einen kaum für möglich gehaltenen 3:2-Erfolg um. Statt die ewige Debatte um die Dortmunder Mentalität zu wiederholen, steht nun die Diskussion an, ob doch noch was im Meisterschaftskampf geht, denn der erste Verfolger des FC Bayern hat den Rückstand auf sechs Punkte verkürzt.

Trainer Marco Rose bedauerte zwar, dass keine Fans im Stadion gewesen seien, freute sich aber über die Haltung seines Teams: "Das war ein Beispiel wie es aussehen soll." Er fordere beim Thema Haltung aber jetzt Nachhaltigkeit ein: "Ich hoffe, dass uns dieser Sieg etwas gibt. Am besten schon Freitag gegen Freiburg." Man sei jetzt "ein bisschen näher vorne dran", doch für eine echte Kampfansage an den Rekordmeister sah er keinen Anlass. Dazu war die Fehlerquote seines Ensembles zum Rückrundenauftakt noch zu hoch - gleichwohl vermittelt dieser Erfolg natürlich eine Menge Selbstbewusstsein.

Nach einem Doppelschlag von Rafael Borré (15. und 24.) hatte die Eintracht schon Kurs auf die Champions-League-Plätze genommen, ehe Thorgan Hazard (71.), Jude Bellingham (86.) und Mahmoud Dahoud (89.) die Aufholjagd in einem unterhaltsamen Topspiel vollbrachten. "Wir haben einen geilen, emotionalen Sieg eingefahren", sagte BVB-Wortführer Mats Hummels, der aber über die Schwächen nicht hinwegsehen wollte. "Wir kassieren unsere Tore zu einfach. Wenn wir auf irgendwas eine Chance haben wollen, müssen wir Stabilität herstellen. Und wenn wir was gewinnen wollen diese Saison, brauchen wir das Energielevel der zweiten Hälfte über 90 Minuten."

Der bis dahin letzte Dortmunder Sieg in der Mainmetropole hatte vom 1. September 2013 datiert - damals noch mit Henrikh Mkhitaryan als Doppeltorschütze. Nach den Niederlagen zum Ende der Hinrunde gegen den FC Bayern (2:3) und bei Hertha BSC (2:3) haben die Borussen also die erhoffte Trotzreaktion gezeigt. "Wir haben als Mannschaft an diesen Sieg geglaubt, das haben wir super gemacht", lobte Emre Can.

Auf Frankfurter Seite gab vor allem die zweite Hälfte den Verantwortlichen Rätsel auf. "Wir müssen uns vorwerfen, dass wir verwalten wollten - dafür sind wir bestraft worden", räumte Eintracht-Trainer Oliver Glasner ein. Aus seiner Sicht hatte sich die Wende abgezeichnet, denn: "Wir haben uns wie das Kaninchen vor der Schlange verhalten und viel zu oft zurückgespielt." Auch Routinier Timothy Chandler äußerte sich ähnlich selbstkritisch: "Wir haben die zweite Halbzeit komplett kopflos gespielt - und auch ohne Kraft und Power."

Dortmund verliert in Frankfurt die Spielkontrolle

Der BVB kam gut in diese mit offenem Visier geführte Partie, als Hummels einen Franz-Beckenbauer-Gedächtnispass zum aufgerückten Außenverteidiger Thomas Meunier spielte, doch nach dessen Schuss drehte Frankfurts Torwart Kevin Trapp den Ball mit einer fantastischen Parade noch um den Pfosten (2.). Die anfängliche Spielkontrolle warfen die Gäste in der ersten Hälfte indes achtlos weg wie Schulkinder einen Schneeball im verschneiten Frankfurter Stadtwald. Es genügte nach einer Viertelstunde eine gar nicht sonderlich trickreiche Freistoßflanke von Filip Kostic, nach der der Kolumbianer Borré gedankenschnell den Ball zum 1:0 über die Linie lenkte - BVB-Keeper Gregor Kobel sah nicht sonderlich gut aus.

In der Folgezeit erhöhten die Hessen unter Dortmunder Mithilfe auf 2:0. Erst leistete sich Meunier im Spielaufbau einen haarsträubenden Lapsus, dann unterlief ausgerechnet Kapitän Marco Reus ein folgenschwerer Stockfehler - und Borré erzielte seinen zweiten Treffer. Nur jubelte der trickreiche Offensivmann lediglich vor einem Banner mit der Eintracht-Legende Jürgen Grabowski, dessen Konterfei mit anderen Idolen über die menschenleere Gegengerade gespannt war.

Frankfurts Lindström lässt gegen den BVB das 3:0 liegen

Bei einem Pfostenschuss von Evan Ndicka (29.) wäre sogar das 3:0 für die entfesselten Frankfurter möglich gewesen, die in der ersten Halbzeit noch nahtlos den Lauf gegen Ende der Hinrunde fortsetzten. Glück nur, als Trapp erneut herausragend gegen einen Hummels-Kopfball rettete, dann Donyell Malen die Kugel aus Nahdistanz ans Torgestänge bugsierte (45.+2).

Gleich nach Wiederanpfiff hatte der zu Wochenbeginn wegen leichter Auffälligkeiten zunächst isolierte, nach wiederholt negativen Testergebnissen aber spielberechtigte Jesper Lindström seinen großen Auftritt, als der dänische Nationalspieler die Dortmunder Defensive überlief und Torhüter Kobel prüfte (47.). Doch bald arbeitete sich Kobels Vorderleute endlich in die Begegnung. Und plötzlich war auch der lange blasse Erling Haaland auf Betriebstemperatur, der zum Anschlusstor von Hazard die Vorlage gab. Danach blieb die Borussia auf dem Gaspedal: Erst köpfte Mittelfeldmann Bellingham den Ausgleich, dann schlenzte sein Mittelfeldkollege Dahoud noch knapp hinter der Strafraumgrenze die Kugel zum Siegtreffer ins Eck.