Beim 5:0 in Duisburg überzeugen für Borussia Dortmund die jungen Spieler Bellingham, Sancho, Reyna und Haaland. Der Kampf um einen Stammplatz dürfte in dieser Saison herausfordernd werden beim BVB.

Von Ulrich Hartmann, Duisburg

Der Kampf um die Plätze im Mittelfeld von Borussia Dortmund ist eröffnet, und es könnte herausfordernd werden für so etablierte Kräfte wie Marco Reus, Julian Brandt und Thomas Delaney. Die jungen Newcomer Giovanni Reyna und Jude Bellingham haben den BVB im ersten Pflichtspiel der neuen Saison, dem Erstrunden-Pokalspiel am Montagabend beim Drittligisten MSV Duisburg, mit auffälligen Leistungen auf den Weg zu einem ungefährdeten 5:0 (3:0)-Sieg gebracht. "So kann es weitergehen. Es ist geil, was wir für Kicker haben", sagte BVB-Nationalspieler Emre Can in der ARD.

Reus wurde nach siebenmonatiger Verletzungspause in der 58. Minute eingewechselt und erzielte wenige Sekunden später mit der ersten Ballberührung direkt den Treffer zum 5:0-Endstand. Das war wohl seine Antwort auf die Attacke der jungen Konkurrenten. Es wird spannend zu sehen, wer sich im Laufe der am kommenden Samstagabend mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach beginnenden Saison durchsetzen kann.

Dortmunds Trainer Lucien Favre hatte diesmal keinerlei Bedenken, direkt eine Achse von jungen Spielern in seine Startelf zu berufen, und damit waren nicht einmal die als Doppelspitze aufgelaufenen beiden 20-Jährigen Erling Haaland und Jadon Sancho gemeint. Eine Reihe hinter den Beiden standen bei Anpfiff die beiden brillanten 17-Jährigen Reyna und Bellingham auf dem Platz. Der US-Amerikaner Reyna hatte bereits in der vergangenen Saison so etwas wie den Durchbruch im BVB-Mittelfeld geschafft, der Engländer Bellingham ist erst kürzlich vom Zweitligisten Birmingham City nach Westfalen gewechselt. Im Juni ist er erst 17 geworden, er spielt jedoch schon wie ein alter Hase.

Nach dem 3:0 kehrt Ruhe bei den 300 extrovertierten Fans ein

Zur Vorbereitung des Dortmunder 1:0-Treffers in der 14. Minute bedurfte es trotz all der jungen Burschen jedoch die zu diesem Zeitpunkt beiden ältesten Spieler auf dem Feld, denn der 31 Jahre alte Mats Hummels schickte den 31 Jahre alten Axel Witsel in den Duisburger Strafraum, und dessen Flanke ins Zentrum blockierte der MSV-Außenverteidiger Maximilian Sauer mit der Hand, so dass es Elfmeter gab. Diesen Strafstoß verwandelte der junge Sancho, und schon mit dem zweiten Dortmunder Treffer garnierte Bellingham seine verheißungsvolle Leistung im Mittelfeld. Ein Hackentrick des Belgiers Thorgan Hazard spielte den Engländer linker Hand im MSV-Strafraum frei, und er vollendete in der 30. Minute zum 2:0. "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen", fand Can.

Sechs Minuten vor der Pause war die Partie bereits endgültig vorentschieden, als der blitzschnelle Haaland vom Duisburger Dominic Volker nur per Notbremse gestoppt werden konnte. Strafe Nummer eins: Volkmer erhielt Rot und ließ seine Mannschaft in Unterzahl zurück. Strafe Nunmer zwei: Hazard schlenzte den fälligen Freistoß aus 18 Metern zum 3:0 in den Winkel. Nun kehrte auch bei den 300 extrovertierten Duisburger Fans im Haupttribünen-Oberrang etwas Ruhe ein.

Nach der Pause kam Delaney für Bellingham, und fünf Minuten später hätte auch Reyna um ein Haar sein verdientes Tor bekommen, doch seinen Freistoß fälschte Witsel in der 50. Minute zum 4:0 ins Tor ab. Kaum hatte Reus in der 58. Minute in seinem ersten Pflichtspiel seit Februar das 5:0 erhielt, wurde in der 64. Minute mit dem 18 Jahre alten Brasilianer Reinier noch ein ganz junger Konkurrent eingewechselt. Er ist für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen und deutete in der Doppelspitze an der Seite des ebenfalls eingewechselten Brandt seine große individuelle Klasse an. So froh der Trainer Favre über den deutlichen Sieg und die starken Leistungen all der jungen Spieler war, so klar ist ihm am Montagabend geworden, wie schwierig die Erstellung der Startelf in der neuen Saison jedes Mal aufs Neue werden dürfte. Nicht zu vergessen: Ab November ist in der Bundesliga auch noch das dann 16 Jahre alte Stürmer-Talent Yousouffa Moukoko spielberechtigt.