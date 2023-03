Von Javier Cáceres, London

Am Dienstag war in London etwas zu beobachten, das seltsamer anmutete als ein Vampir bei einer Blutspendenaktion: Dortmunder Fans, an deren Hälsen auch blau-weißer Schmuck zu sehen war. Es war, bei genauerem Hinsehen, ein so genannter "half-and-half-scarf", ein Souvenir für jene Champions-League-Partie, die am Abend an der Stamford Bridge stattfand, und dieser Schal wurde 50:50 in den Farben der Kontrahenten gestaltet: mit dem Schwarzgelb der Borussia - und den Klubfarben des gastgebenden FC Chelsea. Irritierend war der Halsschmuck, weil er so stark an das von Dortmundern traditionell verpönte Königsblau des FC Schalke 04 erinnerte. Aber, so konnte man am Ende der Champions-League-Partie lernen, die Aversion der Dortmunder gegen ihre Nachbarn aus Gelsenkirchen blieb intakt: "Wir woll'n den Derby-Sieg/wir woll'n den Derbysieg/wir woll'n, wir woll'n/wir woll'n den Derbysieg", schallte es aus dem Shed End, dem Sektor der Stamford Bridge, in dem die Gästefans untergebracht waren.