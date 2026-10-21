Nach dem 2:1 bei FK Sabah ist der BVB nur halbzufrieden, weil die Kovac-Elf weiterhin schwer Lösungen gegen tiefe Deckungen findet. Ein anderes Problem lässt sich in Baku aber beheben.

Der Arbeitstag in Baku endete, wie vorher das Spiel auf dem Rasen ausgesehen hatte: organisiert, aber irgendwie doch auch improvisiert. Ungeduscht fuhren Borussia Dortmunds Profis aus dem Olympiastadion lieber direkt ins Hotel, weil sich die sanitären Anlagen am Spielort als „nicht ganz so schick“ herausgestellt hatten, wie BVB-Sportdirektor Ole Book es diplomatisch und mit süffisantem Lächeln zu umschreiben versuchte. Die Champions-League-Expedition nach Aserbaidschan endete also mit dem Duschen wie nach einem Freizeitkick im Park. Und mit einem 2:1-Arbeitssieg beim bisher namenlosen FK Sabah.