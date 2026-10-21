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Borussia DortmundDie Expedition endet wie nach dem Freizeitkick im Park

Lesezeit: 3 Min.

Trainer Niko Kovac (re.) wollte nach der Partie in Baku nicht in die pessimistischen Untertöne einstimmen – allerdings wohl eher aus therapeutischen Gründen.
Trainer Niko Kovac (re.) wollte nach der Partie in Baku nicht in die pessimistischen Untertöne einstimmen – allerdings wohl eher aus therapeutischen Gründen.
Uncredited/AP/dpa

Nach dem 2:1 bei FK Sabah ist der BVB nur halbzufrieden, weil die Kovac-Elf weiterhin schwer Lösungen gegen tiefe Deckungen findet. Ein anderes Problem lässt sich in Baku aber beheben.

Von Freddie Röckenhaus

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Der Arbeitstag in Baku endete, wie vorher das Spiel auf dem Rasen ausgesehen hatte: organisiert, aber irgendwie doch auch improvisiert. Ungeduscht fuhren Borussia Dortmunds Profis aus dem Olympiastadion lieber direkt ins Hotel, weil sich die sanitären Anlagen am Spielort als „nicht ganz so schick“ herausgestellt hatten, wie BVB-Sportdirektor Ole Book es diplomatisch und mit süffisantem Lächeln zu umschreiben versuchte. Die Champions-League-Expedition nach Aserbaidschan endete also mit dem Duschen wie nach einem Freizeitkick im Park. Und mit einem 2:1-Arbeitssieg beim bisher namenlosen FK Sabah.

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