Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Ein paar Meter vor der Ersatzbank führte der Mann mit der krausen Haarmähne einen scheinbar rituellen Tanz auf. Karim Adeyemi zuckte in einer Kniebeuge nach der anderen, schüttelte den Kopf samt wippender Frisur, ballte die Fäuste und stieß sie rhythmisch und wild in die Abendluft des Dortmunder Stadions. Es musste in dieser Ewigkeit von einer halben Minute offenbar so vieles raus aus dem jungen Mann, dass er beinahe platzen wollte vor Freude. Oder vor Wut. Oder beides. Und dann trabte Adeyemi an die hundert Meter weit, in einem triumphalen Lauf zum Torschützen Julian Brandt, der am anderen Ende des Rasens sein Tor zum 2:0 sachlich norddeutsch abfeierte.