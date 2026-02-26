Als der Dortmunder Ramy Bensebaini später vom Rasen schlich, sprach sein Gesichtsausdruck mehr, als man eigentlich nach so einem Abend sagen will. Bensebaini, Gelegenheits-Innenverteidiger, sonst oft Außenverteidiger, war an allen vier Toren des Gegners maßgeblich beteiligt gewesen. Und als er tief in der Nachspielzeit schon wieder falsch zu seinem Gegenspieler stand und deshalb akrobatisch und nach dem Regelbuch grenzwertig den Ball hinter seinem Körper wegschoss, flog ihm noch ein Italiener in den gestreckten Fuß. Gelb-Rot, Elfmeter, Dortmund raus.
MeinungDortmunds Aus gegen BergamoDer BVB spielt zu oft das, was Beckenbauer „Rumpelfußball“ nennen würde
Kommentar von Freddie Röckenhaus
Lesezeit: 3 Min.
Der zweite Platz in der Bundesliga hält die Illusion aufrecht, dass die Borussia eine gute Saison spiele. In der Champions League zeigt sich eine andere Wahrheit und führt zur entscheidenden Frage: Liegt das am Kader – oder doch am Trainer?
Sebastian Kehl im Gespräch:„Es wird Entscheidungen geben, die einen Einschnitt bedeuten können“
Dortmunds Sportdirektor spricht über auslaufende Verträge und mögliche Transfers, die Verdienste von Niko Kovac und das Ziel, bei der Klub-WM 50 BVB-Fanklubs in den USA zu etablieren.
