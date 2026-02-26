Als der Dortmunder Ramy Bensebaini später vom Rasen schlich, sprach sein Gesichtsausdruck mehr, als man eigentlich nach so einem Abend sagen will. Bensebaini, Gelegenheits-Innenverteidiger, sonst oft Außenverteidiger, war an allen vier Toren des Gegners maßgeblich beteiligt gewesen. Und als er tief in der Nachspielzeit schon wieder falsch zu seinem Gegenspieler stand und deshalb akrobatisch und nach dem Regelbuch grenzwertig den Ball hinter seinem Körper wegschoss, flog ihm noch ein Italiener in den gestreckten Fuß. Gelb-Rot, Elfmeter, Dortmund raus.