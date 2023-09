Der BVB kämpft sich in Freiburg in einer aufregenden Partie zum Sieg - vor allem dank einem Verteidiger. Köln kassiert erstaunliche Treffer, und ein Stuttgarter jubelt dreimal in Mainz. Das Wichtigste zum Spieltag.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:4 (2:1), Tore: 0:1 Mats Hummels (11. Minute), 1:1 Lucas Höler (45.+2), 2:1 Nicolas Höfler (45.+6), 2:2 Donyell Malen (60.), 2:3 Mats Hummels (88.), 2:4 Marco Reus (93.)

Detailansicht öffnen Erst Höler, dann Höfler: Hier der zweite Treffer der Freiburger gegen den BVB kurz vor der Pause. Doch es reichte nicht für Freiburg. (Foto: Matthias Hangst/Getty)

Borussia Dortmund hat seinen schwachen Saisonstart hinter sich gelassen und Selbstvertrauen für den schweren Auftakt in der Champions League getankt. Der Meisterschaftszweite gewann am 4. Spieltag der Bundesliga dank starker Schlussminuten und zweier Routiniers mit 4:2 (1:2) beim SC Freiburg. Abwehrspieler Mats Hummels (11., 88.), Donyell Malen (60.) und der eingewechselte Ex-Kapitän Marco Reus (90.+3) trafen für die Dortmunder, die nun acht Punkte auf dem Konto haben. Am Dienstag müssen die Westfalen zu Beginn der Königsklasse beim französischen Meister Paris St. Germain antreten. Die Freiburger (sechs Zähler) starten am Donnerstag bei Olympiakos Piräus in die Europa League. Für die Breisgauer waren Lucas Höler (45.+2) und Nicolas Höfler (45.+6) erfolgreich. Beide Treffer bereitete der eingewechselte Vincenzo Grifo vor. Höfler allerdings flog in der 82. Minute wegen groben Foulspiels mit Rot vom Platz.

1. FC Köln - TSG Hoffenheim 1:3 (0:2), Tore: 0:1 Andrej Kramaric (1.), 0:2 Florian Grillitsch (28.), 0:3 Maximilian Beier (52.), 1:3 Davie Selke (60.)

Detailansicht öffnen Und einfach mal drauf: Hoffenheims Florian Grillitsch erzielt das Tor zum 0:2, ein Schuss von der Mittellinie, der in hohem Bogen ins Kölner Tor flog. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Mit gnadenloser Effizienz und einem Treffer aus mehr als 50 Metern hat die TSG Hoffenheim dem 1. FC Köln den nächsten Dämpfer verpasst. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo gewann 3:1 (2:0) und verdarb Köln die große Party, die der Klub angesichts des 100. Geburtstags seines Stadions in Müngersdorf feiern wollte. Andrej Kramaric nach nur 49 Sekunden und Florian Grillitsch (28.) mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte ins leere Tor sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause erhöhte Maximilian Beier (52.). Der FC war bemüht, aber insgesamt trotz des Treffers von Davie Selke (61.) zu harmlos: Nach vier Spielen steckt das Team von Trainer Steffen Baumgart mit einem Punkt im Tabellenkeller fest. Hoffenheim dagegen kann sich nach seinem bereits dritten Sieg nach oben orientieren. Der FC verlor in der Nachspielzeit noch Rasmus Carstensen (90.+1) per Gelb-Roter Karte.

VfL Wolfsburg - Union Berlin 2:1 (2:1), Tore: 1:0 Jonas Wind (11.), 1:1 Robin Gosens (28.), 2:1 Joakim Maehle (30.)

Detailansicht öffnen Er schon wieder: Robin Gosens gelingt per Kopf das zwischenzeitliche 1:1 für Union in Wolfsburg. (Foto: Annegret Hilse/Reuters)

Dritter Dreier für die Wölfe, Rückschlag für Union: Der VfL Wolfsburg hat Champions-League-Starter Union Berlin einen Stimmungsdämpfer verpasst. Vier Tage vor dem sehnsüchtig erwarteten Königsklassendebüt bei Real Madrid verloren die Eisernen bei den Niedersachsen mit 1:2 (1:2) und kassierten bei ihrer Generalprobe die zweite Liga-Niederlage hintereinander. Jonas Wind mit seinem fünften Saisontor (12.) und Joakim Maehle (30.) trafen für Wolfsburg. Nationalspieler Robin Gosens markierte für die Berliner den zwischenzeitlichen Ausgleich (28.). Insgesamt agierte Union nicht zwingend genug, war hinten zu fehlerhaft und erspielte sich vorne kaum Torchancen. In dieser Form dürfte es die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Mittwoch in Madrid (18.45 Uhr) schwer haben. Wolfsburg hingegen feierte seinen dritten Saisonsieg im vierten Spiel und nistet sich in der Tabelle im oberen Drittel ein.

RB Leipzig - FC Augsburg 3:0 (3:0), Tore: 1:0 Xavi Simons (6.), 2:0 Lois Openda (11.), 3:0 David Raum (27.)

Detailansicht öffnen Leipzigs Xavi Simons erzielt das 1:0 gegen Augsburg - die Kollegen erledigten den Rest. (Foto: Jan Woitas/dpa)

RB Leipzig hat kurz vor dem Start in die Champions-League-Saison weiter Fahrt aufgenommen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich gegen den FC Augsburg dank einer starken ersten Halbzeit 3:0 (3:0) durch. Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel blieben die Sachsen dem Spitzenduo Bayer Leverkusen und Bayern München auf den Fersen. Xavi Simons (6.), Lois Openda (11.) und David Raum (27.) trafen für die Leipziger, die nun mit Rückenwind in die Königsklasse starten können. Bereits am Dienstag steht in der Schweiz das Auftaktspiel bei den Young Boys Bern an (18.45 Uhr/Dazn). Der FCA, der erst in der zweiten Hälfte ins Spiel fand, muss derweil weiter auf den ersten Saisonerfolg warten.

Mainz 05 - VfB Stuttgart 1:3 (0:0), Tore: 0:1 Serhou Guirassy (56.), 1:1 Leandro Barreiro (70.), 1:2 Serhou Guirassy (84.), 1:3 Serhou Guirassy (97.)

Detailansicht öffnen Serhou Guirassy ist erneut der Stuttgarter Torschütze an diesem Spieltag: Er trifft in Mainz zum 0:1, später zum 1:2 und dann auch noch zum 1:3. (Foto: Alex Grimm/Getty)

Auf Serhou Guirassy ist Verlass: Auch ohne das gewohnte Spektakel hat sich der VfB Stuttgart mit dem ersten Auswärtssieg der Saison in der Spitzengruppe der Bundesliga festgebissen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich dank eines Dreierpacks seines unaufhaltsamen Torjägers Guirassy (56., 84. und 90.+7) beim FSV Mainz 05 mit 3:1 (0:0) durch und rückte bis auf einen Punkt an die Spitzenteams Bayer Leverkusen und Bayern München (beide zehn Punkte) heran. Als erstem Spieler in der VfB-Geschichte gelangen Guirassy acht Tore an den ersten vier Spieltagen. Gleichzeitig verschlimmerte Stuttgart den Fehlstart der Mainzer (ein Punkt), die trotz des Treffers von Leandro Barreiro (69.) saisonübergreifend bereits seit neun Partien ohne Sieg sind und am Sonntag sogar auf den letzten Tabellenplatz abrutschen können.