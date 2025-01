Von Thomas Hürner, Dortmund

In der dritten Minute bekamen all jene, die skeptisch auf Borussia Dortmund schauen, schon mal einige ihrer zentralen Argumente vorgeführt. Emre Can spielte aus der letzten Linie einen blitzsauberen Diagonalpass auf Adeyemi, der den Ball gleichfalls sauber kontrollierte und zum aufgerückten Ryerson passte. Ryerson flankte umgehend in die Mitte, ungefährlich war das nicht, aber ein Verteidiger von Werder Bremen warf sich dazwischen und konnte klären. Ein stimmiger Spielzug verwandelte sich in eine leichtfertig vertändelte Chance. Und beteiligt waren auch noch drei Symbolfiguren der Dortmunder Krise: Der Verteidiger Ryerson, der zwar immer will, dessen Leistungslimit für allerhöchste Ansprüche allerdings zu früh einsetzt. Der begabte Flügelmann Adeyemi, der deutlich mehr könnte, wenn er sich durch Schludrigkeit nicht dauernd selbst einschränken würde. Sowie der Kapitän Can, bei dem es sich um so etwas wie die personifizierte Dortmunder Führungsspielerdebatte handelt.