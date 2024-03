Der BVB gibt in Bremen ein in dieser Saison gewohntes Bild ab: Zwei Einzelaktionen von Donyell Malen und Jadon Sancho entscheiden eine ansonsten spielerisch zähe Partie. Erst durch einen Platzverweis wird es nochmal spannend.

Von Thomas Hürner, Bremen

Hach, da war er also wieder. Niclas Füllkrug, in Bremen weiterhin innig geliebt, obwohl er nicht mehr für den SV Werder spielt, hat am Samstag alles bekommen, was man sich als Weggezogener wünschen kann: Ein Bildchen von ihm selbst im Werder-Trikot, eine elegante College-Jacke im Werder-Style - und natürlich den Applaus des Publikums im Bremer Weserstadion, das ihn genauso wertschätzt, wie Füllkrug die Bremer Fans weiterhin gern hat.