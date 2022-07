Borussia Dortmund:Der Schuh drückt vorne und hinten

Wenig Zeit, viel Arbeit für Trainer-Rückkehrer Edin Terzić (rechts): Am Freitag tritt Borussia Dortmund im DFB-Pokal beim TSV 1860 München an.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Was Verletzungen und lange, unberechenbare Pausen angeht, hat Borussia Dortmunds neuer Sportdirektor so einiges am eigenen Leibe erfahren. Aber Sebastian Kehl hatte als Spieler eher mit klassischen, wenn auch komplexen Fußballerverletzungen zu tun. Nicht mit potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen, wie jene von BVB-Stürmer Sébastien Haller. Zwei Tage vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison tat sich Kehl deshalb schwer mit Prognosen, die sich Journalisten am Mittwoch von ihm wünschten.

Um Haller, Dortmunds teuersten Zugang, vor ein paar Wochen für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam geholt, ranken sich alle Fragen. Und wer in Dortmund vor zwei, drei Wochen noch mutig von Titelambitionen reden mochte, dem hat die Hodentumor-Diagnose bei dem Mittelstürmer den Boden unter den Füßen weggezogen. Immerhin konnte Sportdirektor Kehl am Mittwoch verkünden, dass Haller bereits "erfolgreich operiert" worden sei. Zugleich dauere die Diagnose der Befunde natürlich an. Therapiewege würden besprochen, "es gibt da unterschiedliche Wege", wie Kehl die medizinische Lage erklären wollte, ohne gleich sämtliche Gepflogenheiten von Arzt-Patienten-Geheimnis über Bord zu werfen.

Die niederschmetternde Diagnose, die Haller im Trainingslager von Bad Ragaz erhielt, hat auf das psychische Gleichgewicht auch seines Vereins erhebliche Auswirkungen. Haller selbst und seine Familie teilen das Schicksal und die Ungewissheit eines jeden Patienten mit einer noch weitgehend ungeklärten Tumorerkrankung. "Unterschiedliche Therapiewege" beinhaltet die üblichen Methoden, von Bestrahlungen bis zu Chemotherapien. Nichts, von dem man sich schnell erholt, schon gar nicht auf Leistungssportler-Level. Dass Haller "mehrere Monate" ausfallen wird, musste Kehl kaum noch erwähnen.

Haller soll durch ein Duo ersetzt werden

Bis zur WM-Pause im November wird Haller ganz sicher nicht zurück sein, in Dortmund richten sich viele schon auf eine ganze Saison ohne den 28-jährigen Franzosen ein. Im Vergleich zur Schwere von Hallers Erkrankung sind Saisonprognosen zweitrangig - aber sie beschäftigen doch den ganzen Klub. Zwei Tage vor dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten TSV 1860 München am Freitag geht es für Dortmunds Trainer-Rückkehrer Edin Terzić erst einmal um die Kardinalfrage, wie man einen groß gewachsenen, bulligen Stoßstürmer à la Haller durch ein Duo aus zwei ganz anderen Spielertypen ersetzt. Kehl räumte ein, dass im Kader "das Profil Haller womöglich fehlt".

Detailansicht öffnen Fällt mit einer Tumordiagnose für längere Zeit aus: BVB-Stürmer Sébastien Haller. (Foto: David Inderlied/Imago)

Das ließe sich beim FC Bayern München oder noch wohlhabenderen Klubs vielleicht schnell am Transfermarkt lösen. Aber Dortmund ist mit seiner Reihe von ziemlich kostspieligen Zugängen ohnehin am Ende der finanziellen Fahnenstange angelangt. Zum angekündigten Umbau der Mannschaft hätte auch gehören sollen, dass hochbezahlte Planstellen im Kader geräumt werden. Aber Spieler wie Manuel Akanji oder Nico Schulz sind noch immer da, und ob sie ernsthaft einen Wechsel anstreben, ist schwer durchschaubar. Auch Thorgan Hazard oder Raphael Guerreiro sind für eigentlich entbehrlich erklärt worden - aber auch diesen beiden gefällt es in Dortmund so gut, dass sie vorerst lieber auf der BVB-Gehaltsliste bleiben.

Cavani, Dzeko, Modeste: Die Vermittler überbieten sich mit prominenten Angeboten

"Es wäre fahrlässig", sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, "wenn wir keine Ideen sammeln würden." Soll wohl heißen: Wir können uns einen direkten Ersatz für Haller eigentlich nicht leisten - aber man muss den Markt ja ohnehin sondieren. Wie man hört, rennen die Berater den Dortmundern gerade die Bude ein. Im Angebot sind meist ältere Semester, allen voran der Torjäger Edinson Cavani, 35 und bei Manchester United aufs vertragslose Altenteil entlassen. Aber Cavani ist Gehälter gewöhnt, die er in Dortmund nicht verdienen kann. Ähnlich liegen die Dinge bei Edin Dzeko (Inter Mailand, 36) oder Anthony Modeste (Köln, 34). Modeste wäre vielleicht noch vorstellbar. Auch Mauro Icardi, Argentinier, erst 29, aber bei Paris Saint-Germain überflüssig wegen Messi, Neymar und Mbappé, ginge theoretisch. Aber wohl nur, wenn Dortmund selbst noch die eine oder andere Ablöse einstreichen könnte.

Abgesehen davon sind die Optionen für Edin Terzić , der am liebsten mit einem klassischen Stoßstürmer spielen würde, nicht so schlecht. Theoretisch jedenfalls. Ein Duo mit Donyell Malen und Karim Adeyemi, beide extrem schnell und erwiesenermaßen torgefährlich, scheint durchaus Sinn zu ergeben. Auch der immer noch erst 17-jährige Youssoufa Moukoko meldet sich unter Terzić zurück. In der Praxis aber kassierte Terzićs Mannschaft erst einmal zwei Testspiel-Niederlagen gegen sehr ernste spanische Gegner - 1:3 gegen Valencia, 0:2 gegen Villarreal. Fußball ist eben doch kein Managerspiel.

Ein neues Dreigestirn in der Defensive braucht offenbar noch Anpassungszeit

Und abgesehen von der Frage, wie man denn nun ohne einen "Haller-Typus" stürmt und Tore schießt, stellte sich nach der Vorbereitung auch die Frage, was aus dem eigentlichen BVB-Unternehmen geworden ist, die wacklige Defensive neu aufzustellen. Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Salih Özcan hat sich der BVB im Dreieck vor dem eigenen Tor scheinbar perfekt neu aufgestellt. Aber in den beiden erwähnten Testspielen sah Dortmunds Defensive wieder so alt aus wie gehabt.

Manchmal geht es mit der Anpassung von neuen Spielern so schnell wie beim Schuhkauf. Hineinschlüpfen in ein unmittelbares Wohlgefühl. Manchmal aber dauern die Prozesse lange, und es kann schmerzhaft werden. Dortmund hat das Pech, sich offenbar gerade ein paar Blasen zu laufen, aber gleich zum Auftakt der Bundesliga auf einen besonders hoch eingeschätzten Rivalen zu treffen: Bayer Leverkusen. Julian Brandt, in der letzten Saison nach dem Tordominator Erling Haaland immerhin zweitbester BVB-Torschütze mit bescheidenen neun Treffern, wandte sich in der Sache offen an den BVB-Anhang. Tenor: Keine Sorge! Wir haben Malen, Adeyemi, Moukoko, und Marco Reus, und ich sind auch noch da. Brandt gilt allerdings als besonders sonniger, optimistischer Charakter. Zu gerne möchten sie ihm allerdings zustimmen.