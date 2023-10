Bei Dortmunds wildem 4:2 gegen Union Berlin funktioniert der VAR erst nach einem Reset, dasselbe gilt für den Angriff des BVB. Der kommt erst in Schwung, nachdem Trainer Terzic vor einer bitteren Erkenntnis kapituliert hat.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Borussia Dortmunds Anhänger finden sich in diesen Wochen in einem ungewohnten Pragmatismus zurecht. Ein neu entdecktes Erfolgsrezept sozusagen. Auch beim 4:2-Sieg gegen Union Berlin spielten die Borussen eine Halbzeit lang erschreckend schwach, sammelten dann in der zweiten Halbzeit aber erneut alle drei Punkte ein. Der vierte Bundesliga-Sieg nacheinander, weiterhin ungeschlagen: Der Blick auf die Tabelle gibt dem BVB gerade recht. Immerhin.