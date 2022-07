Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss mehrere Monate auf Torjäger Sébastien Haller verzichten. "Er ist in der letzten Woche erfolgreich operiert worden. Es wird definitiv ein paar Monate ausfallen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwoch. Bei Haller war im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz ein Hoden-Tumor erkannt worden. Eine endgültige Diagnose liegt aber noch nicht vor. Die Untersuchungen dauerten noch an, "der Therapieweg wird besprochen", sagte Kehl.

Ob der BVB noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, ist offen. Trainer Edin Terzic stünden "diverse Optionen" zur Verfügung, meinte Kehl: "Trotzdem fehlt das Profil Haller. Wir arbeiten an verschiedenen Optionen. Wir werden aber nur etwas machen, wenn es am Ende Sinn ergibt."

Haller war in diesem Sommer für mehr als 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt und sollte die Lücke im Sturm schließen, die Erling Haaland durch seinen Abgang zu Manchester City hinterlassen hatte. Der BVB ist bereits die zweite Station von Haller in Deutschland: Von Juli 2017 an spielte er zwei Jahre lang bei Eintracht Frankfurt und schoss in 60 Bundesligaspielen 24 Tore.