Die gute Laune lässt sich im Dortmunder Stadion verlässlich in Lautstärke messen. Und die pendelte sich am späten Mittwochabend auf beachtlichem Niveau ein, nach dem 4:1 in diesem Champions-League-Duell gegen Athletic Bilbao. Der BVB dominierte den Großteil der Spielzeit, steckte die Rotationsexperimente von Trainer Niko Kovac gut weg, verlor auch im achten Pflichtspiel der Saison nicht. Da lässt die Südtribüne die Männer in Schwarz-Gelb enthusiastisch hochleben.
BVB in der Champions LeagueDiesmal übersteht Dortmund die Chaosphase
Lesezeit: 3 Min.
Beim 4:4 in Turin ging es noch schief, beim 4:1 gegen Bilbao bewältigt der BVB einen kleinen Einbruch in der zweiten Halbzeit. Die Rotationsidee von Trainer Niko Kovac geht auf.
Von Freddie Röckenhaus, Dortmund
Dortmunds Karim Adeyemi:Wenn er nur immer so spielen würde
BVB-Stürmer Karim Adeyemi ist in bestechender Form und wirkt merkwürdig erwachsen – das könnte auch mit seiner berühmten Ehefrau zu tun haben.
Lesen Sie mehr zum Thema