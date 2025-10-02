Beim 4:4 in Turin ging es noch schief, beim 4:1 gegen Bilbao bewältigt der BVB einen kleinen Einbruch in der zweiten Halbzeit. Die Rotationsidee von Trainer Niko Kovac geht auf.

Die gute Laune lässt sich im Dortmunder Stadion verlässlich in Lautstärke messen. Und die pendelte sich am späten Mittwochabend auf beachtlichem Niveau ein, nach dem 4:1 in diesem Champions-League-Duell gegen Athletic Bilbao. Der BVB dominierte den Großteil der Spielzeit, steckte die Rotationsexperimente von Trainer Niko Kovac gut weg, verlor auch im achten Pflichtspiel der Saison nicht. Da lässt die Südtribüne die Männer in Schwarz-Gelb enthusiastisch hochleben.