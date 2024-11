Spitzenspiel Dortmund vs Bayern

Das vierte Kopfballtor des Münchners in dieser Saison rettet den Bayern ein 1:1 gegen einen aufmüpfigen BVB. Weil Harry Kane früh raus muss, geht ein bayerischer Sturmlauf ohne Stürmer fast schief.

Von Sebastian Fischer

Es lief längst die zweite Halbzeit dieses Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern, als Vincent Kompany viel von dem erlebte, was er sich für diesen Abend gewünscht hatte. Bloß: So richtig glücklich wirkte er damit nicht. Er sah, wie seine Mannschaft am Samstagabend immer verzweifelter versuchte, die erste Saisonniederlage abzuwenden. Er hörte, wie dabei fast das gesamte Dortmunder Stadion gellend pfiff und jeden Ballgewinn feierte wie das Aufbegehren gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner.