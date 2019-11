Borussia Dortmund muss in der Champions League um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Die Mannschaft des wackelnden Trainers Lucien Favre verlor am Mittwoch beim FC Barcelona 1:3 (0:2). Selbst ein Sieg gegen Slavia Prag zum Abschluss der Gruppe F am 10. Dezember führt nicht sicher in die Runde der letzten 16.

Luis Suarez (29.), Lionel Messi (33.) und Antoine Griezmann (67.) trafen im Camp Nou für den Favoriten. Jadon Sancho (77.) erzielte das Dortmunder Tor.