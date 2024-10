Von Maik Rosner, Augsburg

Als sich Doppeltorschütze Alexis Claude-Maurice und seine Augsburger Kollegen hinterher von ihren Fans feiern ließen, traten die Dortmunder gerade unter Pfiffen ihrer Anhänger den Rückzug aus der gegenüberliegenden Kurve an. Statt sich nach der 2:5-Niederlage bei Real Madrid neuen Schwung zu holen für das weitere Auswärtsspiel im DFB-Pokal in Wolfsburg am Dienstag, hatten sie jenseits der Heimat wieder einmal kaum etwas zustande gebracht und trotz einer Führung verloren. Nur einen Punkt aus vier Auswärtsspielen in der Bundesliga weist die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin nach der 1:2 (1:1)-Niederlage in Augsburg auf. Noch weniger Ertrag haben nur der VfL Bochum und der FCA erwirtschaftet, nämlich jeweils gar keinen.