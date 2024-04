Warum brachte er ihn nicht von Beginn an? Dortmunds Trainer Edin Terzic freut sich mit dem eingewechselten Julian Brandt, dass es am Ende "nur" 1:2 stand.

Erst sieht es für die Dortmunder in Madrid nach einer bösen Abreibung aus, dann nimmt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League eine andere Wendung - es bleibt jedoch eine Debatte über die Aufstellung von Trainer Edin Terzic.

Von Javier Cáceres, Madrid

Toni Bonanno ist ein italienischer Gastronom aus Brescia, der seit vielen Jahren in Madrid lebt und schon Verbindungen zum Fußball hatte, lange bevor er seine Bar am Estadio Metropolitano von Atlético de Madrid eröffnete. Penélope Cruz und Javier Bardem - beide Atlético-Fans - sahen in seinem früheren Stammlokal einst das EM-Finale 2008 gegen Deutschland auf einer Großbildleinwand, noch früher hatte Bonanno mit dem aktuell gehypten Trainer Roberto De Zerbi bei Brescia Calcio in der Fankurve gestanden. Mittwochnacht, das Viertelfinalhinspiel der Champions League zwischen Atlético und Borussia Dortmund war mit 2:1 Toren zu Ende gegangen, kam es anschließend im "Bonanno (del) Metropolitano" zu einer Rekreation der Partie - auf anderer Ebene.