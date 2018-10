27. Oktober 2018, 12:59 Uhr BVB-Aktie Schwarz-gelbe Zahlen

Der Profi-Kader des BVB wird derzeit auf gut 472 Millionen Euro Marktwert taxiert. An der Börse ist der Klub fast das Doppelte wert.

Die Aktie des Bundesliga-Tabellenführers Borussia Dortmund hat seit dem 24. August, dem letzten Handelstag vor Beginn der laufenden Saison, ein Kursplus von mehr als 47 Prozent hingelegt.

Damit nähert sich das Papier nach bald zwei Jahrzehnten wieder seinem Ausgabepreis.

Für die Aktionäre sind Tabellenplatz und Torverhältnis zwar auch wichtig, vor allem aber der wirtschaftliche Erfolg des Fußball-Unternehmens.

Von Stephan Radomsky

Borussia Dortmund hat gerade einen Lauf, ganz eindeutig: nach dem achten Spieltag noch kein Pflichtspiel verloren in dieser Saison, in jeder der vergangenen sechs Partien mindestens drei Tore erzielt, Tabellenführer vor der anderen Borussia aus Mönchengladbach. Diese Serie begeistert derzeit nicht nur die Fans, sondern auch die Anleger des einzigen börsennotierten Bundesligaklubs (wobei beide Gruppen zu einem großen Teil deckungsgleich sein dürften). Seit dem 24. August, dem letzten Handelstag vor Beginn der laufenden Saison, hat die Aktie des BVB ein Kursplus von mehr als 47 Prozent hingelegt - von 6,20 Euro auf inzwischen knapp unter zehn Euro.

Und das entgegen dem zuletzt nicht sehr positiven allgemeinen Börsentrend.

Damit nähert sich das Papier nach bald zwei Jahrzehnten wieder seinem Ausgabepreis: Zum 31. Oktober 2000 konnte die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA für elf Euro gezeichnet werden, ein Niveau, das seither nie wieder erreicht wurde. In den schlimmsten Zeiten, zwischen Ende 2008 und Mitte 2010, fiel der Kurs sogar über längere Zeit unter einen Euro.

Die Börse bewertet den BVB derzeit mit einem Gesamtwert von gut 844 Millionen Euro

Der aktuelle sportliche Erfolg der Fußballer kann den steilen Aufstieg der Aktie aber höchstens zum Teil erklären, das jedenfalls legt ein Blick in die vergangenen Jahre nahe: Seitdem die BVB-Aktie börsennotiert ist, wurde der Verein dreimal deutscher Meister - 2002, 2011 und 2012 - und stand 2013 einmal im Finale der Champions League. Dem Borussen-Papier half das aber jeweils nicht sonderlich weiter, es stieg in all diesen Jahren nie über die Marke von vier Euro.

Für die Aktionäre noch wichtiger als Tabellenplatz oder Torverhältnis dürften deshalb Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung sein. Und dazu legten die BVB-Manager ebenfalls just am 24. August neue Zahlen vor. Demnach erwirtschafteten die Profis im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Rekordumsatz von 536 Millionen Euro, der Reingewinn wurde mehr als verdreifacht auf 28,5 Millionen Euro.

Durch den Kursanstieg bewertet die Börse den BVB derzeit mit einem Gesamtwert von gut 844 Millionen Euro - und damit deutlich höher als den Marktwert des Herren-Profikaders um Kapitän Marco Reus, Mittelfeld-Abräumer Axel Witsel und Stürmer-Star Paco Alcácer. Den taxiert das Onlineportal Transfermarkt.de derzeit lediglich auf gut 472 Millionen Euro.

Am Samstagnachmittag empfangen die Dortmunder nun Hertha BSC Berlin, derzeit immerhin Tabellen-Sechster. Wie die Partie ausgeht? Das ist natürlich offen, die Buchmacher sehen derzeit die Borussia aber klar vorn. So oder so dürfte aber auch der neunte Spieltag der Saison dem Höhenflug der BVB-Aktie wohl kein ganz abruptes Ende setzen.