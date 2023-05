Karim Adeyemi ist momentan einer der wichtigsten Spieler für den BVB. Der Glaube an die Meisterschaft ist auch seinetwegen lebendig - ebenso wie die Hoffnung, dass Jude Bellingham nach dem Sommer noch in Dortmund bleibt.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Karim Adeyemi sah aus, als sei ihm der schwere Dortmunder Himmel auf den Kopf gefallen. Elfmeter verschossen, wie schrecklich, wie überaus furchtbar, beim Stande von 5:0 für die eigene Mannschaft. Selbst Kollege Jude Bellingham konnte Adeyemi nicht trösten. Dass er bis zu seinem Luftschuss in der 65. Minute zwei Tore für Borussia Dortmund selbst erzielt und ein weiteres brillant vorbereitet hatte, konnte den jungen Mann nicht mehr versöhnen mit seinem misslungenen Strafstoß. Der Fakt, dass es am Ende 6:0 gegen den VfL Wolfsburg stand - okay, das hat dann auch Adeyemi wieder lächeln lassen.