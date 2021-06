Coronafall bei Spaniens Nationalteam:Die Selección fürchtet das Virus

Von Javier Cáceres

Spaniens EM-Vorbereitung ist durch einen Corona-Fall empfindlich gestört worden. Wie der spanische Verband RFEF mitteilte, wurde Kapitän Sergio Busquets am Sonntag positiv auf Covid getestet. Er musste deshalb umgehend für zehn Tage in häusliche Isolation. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona fällt damit in jedem Fall für das Auftaktspiel der Spanier gegen Schweden aus, das am 14. Juni in Sevilla stattfinden wird.

Ein vollständiger Verzicht auf Busquets für das Turnier steht zur Debatte - und würde für Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique schwer wiegen. Nach der Ausbootung des zuletzt von Verletzungsproblemen geplagten Innenverteidigers Sergio Ramos (Real Madrid) ist er der wichtigste Führungsspieler im Kader.

Die größere Furcht aber ist, dass sich ein Infektionsherd gebildet hat. Der Verband erklärte, alle anderen Delegationsmitglieder seien am Sonntag negativ getestet worden. Die Testergebnisse sollten am Montagabend vorliegen, für das Testspiel am Dienstag gegen Litauen wurde Spaniens U21 nominiert.

Der positive Test von Busquets, der laut Verband keinerlei Symptome aufwies, zog sofort Kreise und sorgte für teils wilde Spekulationen. Die spanische Zeitung AS meldete unter anderem, dass der deutsche Gruppengegner Portugal daheim unter Quarantäne gestellt werde. Die Portugiesen, die bei dieser EM den Titel verteidigen wollen, hatten am Freitag in Madrid ein Testspiel gegen die Spanier absolviert (0:0); Busquets führte Spaniens Mannschaft aufs Feld und machte auch Erinnerungsfotos mit diversen Portugiesen, er wurde später ausgewechselt.

Ein Sprecher des portugiesischen Verbandes FPF reagierte pikiert. Die Zeitung AS sei weder eine Gesundheits- noch eine Performanceeinheit des Verbandes, erklärte er am Montag der SZ. Sämtliche Meldungen über Gesundheitsfragen würden von der FPF kanalisiert, dies war nicht der Fall. Die Portugiesen, die am 19. Juni in München auf Deutschland treffen, hatten selbst einen Corona-Fall in ihren Reihen. Offensivkraft Gonçalo Guedes hat erst am vergangenen Wochenende eine Covid-Infektion überwunden.

Ein Sprecher des schwedischen Verbandes widersprach einer weiteren Spekulation der AS: dass man verlange, die gesamte spanische Mannschaft unter Quarantäne zu stellen. Das hätte das erste Spiel der Spanier infrage gestellt. Man habe eine solche Forderung nicht erhoben, sagte ein Sprecher des schwedischen Verbandes. Laut Uefa-Regularien müssen einer Mannschaft zur Durchführung einer Partie mindestens 13 Spieler einschließlich eines Torwarts zur Verfügung stehen. Eine Verlegung um bis zu 48 Stunden kommt in Betracht, wenn ein Ausweichtermin gefunden werden kann. Im Falle von Nichterscheinen wird die Partie mit 0:3 Toren für den Gegner gewertet.

Unabhängig davon wurde die Angelegenheit in Spanien umgehend zum Politikum. Der Verband sei hochgradig über die sozialistische Regierung verärgert. Die hatte nämlich den Wunsch des Verbandes, die Nationalspieler priorisiert zu impfen, wiederholt abgelehnt. Beim Verband war das Unverständnis umso größer, als die U23 sehr wohl geimpft wurde - als Teil der Delegation für die Olympischen Spiele in Tokio. Erst am Montag besann sich die Regierung eines Besseren. Spaniens Gesundheitsministerium werde am Dienstag die Impfung der Nationalmannschaft erlauben, meldete der Radiosender Cope. Dem Team solle mit dem Impfstoff Janssen versorgt werden. Für die Impfung ist nur eine Spritze erforderlich. Die meisten A-Nationalspieler galten am Montag noch als ungeimpft. Zu den Spielern, die eine Covid-Infektion bereits hinter sich haben, zählen Pablo Sarabia, Adama Traoré, Marcos Llorente, Álvaro Morata, Eric García, José Luis Gayá, Aymeric Laporte, Thiago Alcántara, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzábal und Ferran Torres.

Und dennoch: Der Verband hat offenkundig mit dem Feuer gespielt. Die 51 Mitglieder der EM-Delegation sind in der Theorie seit Ende Mai in einer "Bubble". Aber augenscheinlich ist sie nicht ganz so undurchlässig, wie es gewünscht war. Die RFEF hatte sich unter anderem für Medienaktivitäten mit Präsenz geöffnet, die nun erst einmal komplett abgesagt wurden.

Klar ist: Spaniens Trainer Luis Enrique steht vor einem größeren Problem. Dem Vernehmen nach müssen sich die Spieler nun individuell auf das Spiel gegen Schweden vorbereiten, die Teambesprechungen sollen vorerst digital stattfinden - obwohl alle im Leistungszentrum des Verbandes in Las Rozas sitzen, vor den Toren Madrids. Auch an Luis Enrique wurde Kritik laut. Anders als andere Nationaltrainer hat er die Möglichkeit nicht ausgeschöpft, 26 Spieler zu berufen. Er beließ es bei 24. Die Spanier dürften nun zwar Busquets ersetzen - nicht aber die Zahl der Kaderplätze erhöhen. Ob er einen Spieler für Busquets nachnominiert, war am Montag offen.